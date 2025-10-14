  • вівторок

У Києві виділили ₴3,7 млрд на захист інфраструктури від ракет та дронів: Кличко розповів куди підуть кошти

У Києві виділили ₴3,7 млрд на захист від ракет та дронів. Архівне фото «МикВісті»

У Києві спрямують 3,7 мільярда гривень на посилення захисту критичної інфраструктури другого рівня, зокрема на будівництво залізобетонних укриттів.

Як повідомив міський голова Віталій Кличко, з цієї суми 2,7 мільярда гривень уже передано до Агентства з відновлення при Міністерстві інфраструктури, яке реалізує проєкт.

— Після завершення облаштування захисту першого рівня, який був прийнятий комісією за участі Держспецзв'язку, ми сформували програму з резервного енергозабезпечення та захисту найважливіших об'єктів 2-го рівня, — зазначив Віталій Кличко.

За його словами, Київ повністю профінансував програму власним коштом і вже розпочав реалізацію.

— Столиця на такі укриття передбачили загалом 3,7 мільярда гривень і вже спрямувала з них 2,7 мільярда гривень. Тобто фінансовий ресурс забезпечений, а програму місту довелося реалізовувати самотужки. І Київ це робить, — повідомив міський голова.

Усі роботи проводяться згідно з вимогами Генерального штабу Збройних сил України. Водночас Віталій Кличко різко розкритикував практику публічного обговорення питань, що стосуються безпеки енергосистеми.

— На моє переконання, в умовах війни саме такий підхід є виправданим та ефективним: військові і силовики мають формувати чіткі орієнтири щодо безпеки. Будь-який інший формат, коли питання захищеності енергосистеми України виносять у публічну площину, а думку дилетантів поширюють як експертну, завдає суттєвої шкоди в питанні оборони. Зокрема, й іміджу сил ППО, — наголосив мер.

Програма із захисту об’єктів другого рівня передбачає зведення капітальних залізобетонних укриттів для критичної інфраструктури.

Раніше міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що столична влада розгляне алгоритм встановлення мобільних укриттів.

