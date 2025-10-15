Пенсійний фонд відзвітував про зростання виплат: середня пенсія в Україні склала 6 436 гривень у жовтні
- Ірина Олехнович
19:45, 15 жовтня, 2025
Станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436,79 гривні, що більше, ніж 6 410,17 гривні на початку липня. Виплати для працюючих пенсіонерів також зросли — у середньому вони отримують на 95 гривень більше, ніж три місяці тому.
Про це повідомив Пенсійний фонд України. За його даними, станом на початок жовтня в країні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, із яких 2,8 мільйона продовжують працювати.
Більшість пенсіонерів , а саме 55,8%, отримують виплати, що не перевищують 5 000 гривень. Зокрема, 3,6% мають пенсію до 3 000 гривень, ще 31,6% українців — від 3 001 до 4 000 гривень, а 20,6% — від 4 001 до 5 000 гривень. Водночас 29,1% українців отримують пенсію від 5 001 до 10 000 гривень. Понад 10 000 гривень мають лише 15% пенсіонерів в Україні.
Переважна більшість українців (73%) отримують пенсію, призначену за віком. Ще 14,5% — це пенсії, призначені по інвалідності.
