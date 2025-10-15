  • середа

Пенсійний фонд відзвітував про зростання виплат: середня пенсія в Україні склала 6 436 гривень у жовтні

Середня пенсія у жовтні зросла до 6 436 гривень. Фото: DepositphotosСередня пенсія у жовтні зросла до 6 436 гривень. Фото: Depositphotos

Станом на 1 жовтня 2025 року середній розмір пенсії в Україні становить 6 436,79 гривні, що більше, ніж 6 410,17 гривні на початку липня. Виплати для працюючих пенсіонерів також зросли — у середньому вони отримують на 95 гривень більше, ніж три місяці тому.

Про це повідомив Пенсійний фонд України. За його даними, станом на початок жовтня в країні налічується 10,2 мільйона пенсіонерів, із яких 2,8 мільйона продовжують працювати.

Більшість пенсіонерів , а саме 55,8%, отримують виплати, що не перевищують 5 000 гривень. Зокрема, 3,6% мають пенсію до 3 000 гривень, ще 31,6% українців — від 3 001 до 4 000 гривень, а 20,6% — від 4 001 до 5 000 гривень. Водночас 29,1% українців отримують пенсію від 5 001 до 10 000 гривень. Понад 10 000 гривень мають лише 15% пенсіонерів в Україні.

Середня пенсія у жовтні зросла до 6 436 гривень . Інфографіка: Пенсійний фонд УкраїниСередня пенсія у жовтні зросла до 6 436 гривень . Інфографіка: Пенсійний фонд України

Переважна більшість українців (73%) отримують пенсію, призначену за віком. Ще 14,5% — це пенсії, призначені по інвалідності.

Нагадаємо, раніше у Верховній Раді запропонували підвищити заробітні плати викладачам вишів, аби зменшити відтік кадрів за кордон.

