Держбюджет-2026: У Раді пропонують підвищити зарплати викладачам вишів, щоб вони не виїздили за кордон
- Світлана Іванченко
21:04, 13 жовтня, 2025
У Верховній Раді пропонують підняти заробітні плати викладачам вищих навчальних закладів, щоб вони не виїжджали за кордон.
Про це заявив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.
За його словами, ініціатива передбачає такі базові оклади (без надбавок):
- асистент / викладач — 30 тисяч гривень;
- старший викладач — 33 тисячі гривень;
- доцент — 36,3 тисячі гривень;
- професор — майже 40 тисяч гривень.
До цих сум додаються законні надбавки за науковий ступінь, звання та стаж, уточнив депутат.
— Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру, — написав Данило Гетманцев.
Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів.
