  • понеділок

    13 жовтня, 2025

  • 8.7°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 13 жовтня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 8.7° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Держбюджет-2026: У Раді пропонують підвищити зарплати викладачам вишів, щоб вони не виїздили за кордон

Викладачам вишів можуть підвищити зарплати: пропозиції до бюджету-2026. Ілюстративне фото: «МикВісті»Викладачам вишів можуть підвищити зарплати: пропозиції до бюджету-2026. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді пропонують підняти заробітні плати викладачам вищих навчальних закладів, щоб вони не виїжджали за кордон.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, ініціатива передбачає такі базові оклади (без надбавок):

  • асистент / викладач — 30 тисяч гривень;
  • старший викладач — 33 тисячі гривень;
  • доцент — 36,3 тисячі гривень;
  • професор — майже 40 тисяч гривень.

До цих сум додаються законні надбавки за науковий ступінь, звання та стаж, уточнив депутат.

— Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру, — написав Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів.

Останні новини про: Освіта

Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині
На Миколаївщині бракує вчителів: вирішити проблему хочуть через держзамовлення
Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки
Реклама

Читайте також:

новини

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Аліна Квітко
новини

«Це повна розруха»: депутати Миколаївської облради просять уряд виділити більше грошей на ремонт доріг

Даріна Мельничук
новини

«А я попереджав», — у комісії з перейменування вулиць не знають, як реагувати на нову позицію УІНП щодо Фалєєва

Аліна Квітко
новини

Фалєєв більше не «імперець»: Інститут нацпам’яті оновив списки діячів, які підпадали під деколонізацію

Аліна Квітко
новини

«Клуб мільйонерів»: депутат Бойко розкритикував рішення про премії для керівників медзакладів на Миколаївщині

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Освіта

Захищала від «Шахедів»: директорка школи у Києві пояснила, чому не пустила учнів в шортах на уроки
На Миколаївщині бракує вчителів: вирішити проблему хочуть через держзамовлення
Незаконна оренда землі та неналежний санітарний стан: що виявили депутати у Рацинській спецшколі на Миколаївщині

Кім заявив, що у прифронтових громад не будуть забирати 4% податку на доходи

Адвокату зі справи судді Князєва з Миколаєва залишили заставу у ₴10 млн, — рішення Апеляційної палати ВАКС

9 годин тому

Одещина — друга в Україні за кількістю ФОПів, відкритих іноземцями у 2025 році

Ірина Олехнович

Головне сьогодні