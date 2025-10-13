Держбюджет-2026: У Раді пропонують підвищити зарплати викладачам вишів, щоб вони не виїздили за кордон

Викладачам вишів можуть підвищити зарплати: пропозиції до бюджету-2026. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді пропонують підняти заробітні плати викладачам вищих навчальних закладів, щоб вони не виїжджали за кордон.

Про це заявив голова комітету з питань фінансів Данило Гетманцев.

За його словами, ініціатива передбачає такі базові оклади (без надбавок):

асистент / викладач — 30 тисяч гривень;

старший викладач — 33 тисячі гривень;

доцент — 36,3 тисячі гривень;

професор — майже 40 тисяч гривень.

До цих сум додаються законні надбавки за науковий ступінь, звання та стаж, уточнив депутат.

— Наші університети втрачають людей. Коли зарплата низька, то викладачі або їдуть за кордон, або змушені підробляти не за фахом. Молоді науковці не бачать сенсу лишатися, а студенти узагалі не розуміють — навіщо розпочинати наукову кар’єру, — написав Данило Гетманцев.

Раніше повідомлялось, що Рада ухвалила закон, який зменшує навчальне навантаження для викладачів вишів.