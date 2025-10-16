На Миколаївщині агропідприємство сплатило майже ₴70 млн податкового боргу. Архівне фото: «МикВісті»

Аграрне підприємство з Миколаївської області занижувало податки. Зокрема, податок на прибуток, так і ПДВ. Після перевірки компанія визнала порушення і сплатила до державного бюджету 69,8 мільйона гривень.

Про це повідомили в обласному управлінні Державної податкової служби.

Податківці встановили, що заниження податку на прибуток виникло через завищення витрат, зокрема за рахунок:

віднесення до операційних витрат сум ПДВ за податковими накладними, реєстрацію яких вже зупинили, а також ПДВ на товари та послуги, не пов’язані з господарською діяльністю;

створення резервів із ПДВ, не підтверджених первинними документами, у зв’язку із судовими спорами;

невідображення у звітності штрафів, пені, неустойок і резервів сумнівних боргів, що передбачено стандартами бухгалтерського обліку.

Крім того, податківці виявили заниження ПДВ через завищення податкового кредиту за операціями з ризиковим контрагентом, який фактично не здійснював господарської діяльності, а також через помилки у звітності.

Після перевірки підприємство погодилося з висновками податкової і повністю сплатило донарахований борг.

Раніше повідомлялось, що у січні-серпні цього року підприємці Миколаївщини сплатили до місцевих бюджетів 768,2 мільйона гривень земельного податку та плати за оренду землі.