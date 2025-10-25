Миколаївська область знову серед аутсайдерів туристичного сезону: регіон зібрав лише ₴1,4 млн зборів

Тилігульський лиман. Фото: «МикВісті»

За дев’ять місяців 2025 року український бізнес сплатив до місцевих бюджетів вже близько 234,4 мільйона гривень туристичного збору. Це у півтора раза більше, ніж за аналогічний період до початку повномасштабного вторгнення. У Миколаївській області же за цей час зібрали з туристів всього 1,4 мільйони гривень.

Про це повідомляють данні Опендатабот.

Найбільше туристичних зборів традиційно приніс літній сезон — з липня по вересень бізнеси сплатили 91,7 мільйона гривень, що на 20% більше, ніж у попередньому кварталі. Понад половину надходжень — 53% або 125,2 мільйона гривень — забезпечили великі готелі, санаторії та бази відпочинку. Решту 47% або 109,2 мільйонів гривень до бюджетів сплатив малий бізнес, тобто власники квартир, садиб та невеликих туристичних об’єктів.

Туристичний збір станом на жовтень 2025 року. Інфографіка: Опендатабот

Лідером за сумою туристичного збору залишається Київ — з нього зібрали понад 51 мільйон гривень, що становить п’яту частину загальноукраїнського показника. Далі у рейтингу йде Львівщина (42,5 мільйона гривень) та Івано-Франківщина (32,5 мільйона гривень).

Туристичний збір за регіонами. Інфографіка: Опендатабот

Найбільше зростання прибутку у сезон відпусток зафіксували на Одещині — показник підвищився на 12,74 мільйона гривень, хоча ці результати все ще нижчі на 17% порівняно з 2021 роком.

Натомість Миколаївщина залишається серед регіонів не популярних серед туристів: за дев’ять місяців 2025 року в області зібрали всього 1,44 мільйона гривень збору. Подібні результати мають також Запорізька (1,27 мільйона гривень), Чернігівська області (1,31 мільйона гривень) та Дніпропетровська (1,41 мільйона гривень) області.

Туристичний збір — це додатковий податок, який сплачують гості, зупиняючись у готелі, хостелі чи орендуючи житло для відпочинку. Сума коливається від кількох десятків гривень для українців до кількох сотень для іноземців. У 2025 році максимальна ставка становить 40 гривень для внутрішніх туристів і 400 гривень для іноземців.

Зауважимо, що у першій половині 2025 року Миколаїв отримав всього лише ₴810 тисяч туристичного збору.