Влада Миколаєва з порушення видавала дозволи на землю: ділянки повернули громаді через суди

Влада Миколаєва з порушення видавала дозволи на прибережні зони: через суди земельні ділянки повернули громаді. Ілюстративне фото: «МикВісті»Влада Миколаєва з порушення видавала дозволи на прибережні зони: через суди земельні ділянки повернули громаді. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Міська влада Миколаєва з порушеннями надавала дозволи на використання земель прибережної зони. Прокуратура відзвітувала, що через суд повернула у власність громади ділянки загальною площею шість тисяч квадратних метрів, вартістю понад два мільйони гривень.

Зазначається, що упродовж липня-жовтня 2025 року суди задовольнили шість позовів Окружної прокуратури міста Миколаєва про повернення земель водного фонду, розташованих у межах прибережної захисної смуги річки Південний Буг.

Як повідомили в прокуратурі, під час відведення землі у приватну власність міська рада порушила норми земельного, водного та містобудівного законодавства. Ці ділянки належать до територій зелених насаджень загального користування і не могли бути передані для індивідуального житлового будівництва. Після незаконного розподілу первинні власники перепродали землю іншим особам.

У прокуратурі наголосили, що землі прибережних захисних смуг і загального користування повинні залишатися у державній або комунальній власності, забезпечуючи вільний доступ громадян до водойм. Їх приватизація прямо заборонена законом.

«Захист прибережних смуг та водних об’єктів набуває особливого значення в умовах збройної агресії ворога, оскільки питання забезпечення населення питною водою та загалом збереження водогосподарського балансу є актуальними для регіону», — йдеться у повідомленні.

Раніше, миколаївська обласна прокуратура відзвітувала, що у 2024 році відкрила 48 кримінальних проваджень стосовно зловживань із землею та бюджетними коштами. Загальна сума позовів, скерованих до суду, перевищила два мільярди гривень.

