Уряд підготував оновлений проєкт держбюджету-2026: обіцяють більше грошей для «Укрзалізниці» та зарплат освітян

Уряд підготував оновлений проєкт держбюджету-2026 для другого читання. Фото: Слово і Діло

Кабінет Міністрів України представив оновлений проєкт державного бюджету на 2026 рік. Незабаром його розглянуть під час другого читання у Верховній Раді.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, у пріоритеті документа залишаються безпека, оборона та соціальна стійкість.

Які ж основні зміни?

Прем’єр-міністерка зазначила, що загальний обсяг доходів держбюджету зросте на 27,8 мільярда гривень — переважно завдяки підвищенню ставки податку на прибуток для банків із 25% до 50%. Видатки також збільшаться — на 33,6 мільярда гривень. З них 18,9 мільярда гривень поповнять резервний фонд, а 6,6 мільярда гривень обіцяють спрямувати на поетапне підвищення зарплат учителям, викладачам вишів та фахових коледжів — на 50% протягом року.

Голова парламентського Комітету з питань бюджету Роксолана Підласа уточнила, як саме розподілятимуться, додаткові 30 мільярдів гривень надходжень з податків для банків:

4,3 мільярда гривень, які мали б іти до місцевих бюджетів, спрямують на закупівлю пасажирських вагонів для «Укрзалізниці». Ще 1,4 мільярда гривень має повернути до бюджету ДП «Фінансування інфраструктурних проєктів» — разом близько 5,7 мільярда гривень виділять на закупівлю вагонів;

щонайменше 1 мільярд гривень заклали на гуманітарне розмінування земель;

дивіденди компанії «Укрфінжитло» (1,27 мільярда гривень) спрямують на програму пільгової іпотеки;

уряд розгляне можливість додаткового підвищення зарплат учителів з 1 вересня 2026 року — понад заплановані 30% із 1 січня.

Найбільші зміни у видатках, відповідно до інформації від «Економічної правди»:

+18,9 мільярда гривень — резервний фонд (зокрема для підтримки «Укрзалізниці»),

+6,6 мільярда гривень — підвищення зарплат викладачам закладів вищої освіти,

–8,24 мільярда гривень — скорочення фінансування Держприкордонслужби (кошти перерозподілені на користь Нацгвардії та Нацполіції),

+5,85 мільярда гривень — для Національної гвардії,

+2,29 мільярда гривень — для Національної поліції,

+1 мільярд гривень — на компенсацію майнових втрат бізнесу та страхові премії від воєнних ризиків,

+1 мільярд гривень — на облаштування укриттів у дитячих садках,

+528 мільйонів гривень — на публічні інвестиційні проєкти в охороні здоров’я (зокрема реконструкцію Харківської обласної дитячої лікарні),

+500 мільйонів гривень — на підтримку релокованих технічних вишів із прифронтових територій,

+500 мільйонів гривень — місцевим бюджетам на житло для евакуйованих осіб та внутрішньо переміщених громадян.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада України ухвалила в першому читанні законопроєкт №14000 про Державний бюджет на 2026 рік.

Серед основних змін це збереження для місцевих бюджетів 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) — головного джерела надходжень громад. Саме з ПДФО фінансуються зарплати освітян, медиків, комунальників, утримання транспорту, благоустрій і соціальні програми.

У початковій редакції проєкту бюджету уряд пропонував зменшити частку ПДФО, яка залишається громадам, до 60%, що означало б для місцевого самоврядування втрату близько 16 мільярдів гривень по країні. Для Миколаєва — це десятки мільйонів гривень, які йдуть на енергоносії, прибирання міста, утримання закладів освіти та медицини, детальніше про це в статті «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву».