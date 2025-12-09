У Чехії прем’єром став Андрей Бабіш, відомий обіцянками скоротити допомогу Україні. Фото: Reuters

У Чехії офіційно змінився глава уряду: президент Петр Павел призначив новим прем’єр-міністром Андрея Бабіша — мільярдера та лідера партії ANO.

Про це пише чеське медіа CT24.

Протягом наступного тижня президент також має затвердити склад решти кабінету міністрів.

Президент України Володимир Зеленський привітав Андрея Бабіша з призначенням, і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні.

Нагадаємо, що жовтні партія Бабіша здобула перемогу на парламентських виборах.

Що заявляв Бабіш про Україну і НАТО

Олігарх і аграрний магнат Андрій Бабіш уже очолював уряд Чехії в 2017-2021 роках. Під час цієї виборчої кампанії він обіцяв знизити ціни на енергію, підвищити пенсії та «захищати інтереси Чехії перед інтересами України».

Бабіш неодноразово критикував постачання зброї Україні, заявляючи, що у разі перемоги припинить військову допомогу Києву, а кошти перенаправить «на підтримку чехів».

У 2023 році, під час президентських виборів, його кампанія супроводжувалася білбордами з гаслом: «Я не буду втягувати Чехію у війну. Я дипломат, а не військовий».

Тоді ж він заявляв, що не відправив би чеських солдатів на захист союзників по НАТО, навіть у разі нападу на Польщу чи країни Балтії.

Що стосується парламентських виборів, то, як пише Reuters, він заявив, що його партія припинить постачання боєприпасів Україні в разі перемоги. Бабіш підкреслив, що кошти, які раніше спрямовували на військову допомогу Україні, були б перерозподілені на підтримку чеських громадян.

Раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.