  • вівторок

    9 грудня, 2025

  • 2.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 9 грудня , 2025 вівторок

  • Миколаїв • 2.8° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Чехії прем’єром став Андрей Бабіш, відомий обіцянками скоротити допомогу Україні

У Чехії прем’єром став Андрей Бабіш, відомий обіцянками скоротити допомогу Україні. Фото: ReutersУ Чехії прем’єром став Андрей Бабіш, відомий обіцянками скоротити допомогу Україні. Фото: Reuters

У Чехії офіційно змінився глава уряду: президент Петр Павел призначив новим прем’єр-міністром Андрея Бабіша — мільярдера та лідера партії ANO.

Про це пише чеське медіа CT24.

Протягом наступного тижня президент також має затвердити склад решти кабінету міністрів.

Реклама

Президент України Володимир Зеленський привітав Андрея Бабіша з призначенням, і висловив сподівання на подальший розвиток співпраці, зокрема роботу чеського бізнесу в Україні.

Нагадаємо, що жовтні партія Бабіша здобула перемогу на парламентських виборах.

Що заявляв Бабіш про Україну і НАТО

Олігарх і аграрний магнат Андрій Бабіш уже очолював уряд Чехії в 2017-2021 роках. Під час цієї виборчої кампанії він обіцяв знизити ціни на енергію, підвищити пенсії та «захищати інтереси Чехії перед інтересами України».

Бабіш неодноразово критикував постачання зброї Україні, заявляючи, що у разі перемоги припинить військову допомогу Києву, а кошти перенаправить «на підтримку чехів».

У 2023 році, під час президентських виборів, його кампанія супроводжувалася білбордами з гаслом: «Я не буду втягувати Чехію у війну. Я дипломат, а не військовий».

Тоді ж він заявляв, що не відправив би чеських солдатів на захист союзників по НАТО, навіть у разі нападу на Польщу чи країни Балтії.

Що стосується парламентських виборів, то, як пише Reuters, він заявив, що його партія припинить постачання боєприпасів Україні в разі перемоги. Бабіш підкреслив, що кошти, які раніше спрямовували на військову допомогу Україні, були б перерозподілені на підтримку чеських громадян.

Раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.

Останні новини про: Кабмін

Кабмін призначив Некрасова тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики України
Майже 96% будинків вже отримують тепло, — Кулеба
В Україні переселенцям з ТОТ видаватимуть житлові ваучери: хто зможе отримати та на яку суму
Реклама

Читайте також:

новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
новини

«Ставити ялинку — не моя робота», — Любаров сказав, чому знов не займається організацією святкування Нового року в Миколаєві

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Кабмін

В Україні переселенцям з ТОТ видаватимуть житлові ваучери: хто зможе отримати та на яку суму
Майже 96% будинків вже отримують тепло, — Кулеба
Кабмін призначив Некрасова тимчасовим виконувачем обов’язків міністра енергетики України

ЦІКАВЕ

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

ПОГОДА

Дощ із мокрим снігом: якою буде погода на Миколаївщині завтра

2 години тому

Без світла по 14 годин: попередні графіки відключення на 9 грудня на Миколаївщині

Головне сьогодні