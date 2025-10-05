У Чехії на парламентських виборах перемогла партія Бабіша, яка виступає проти допомоги Україні

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (справа) і лідер партії ANO Андрей Бабіш. Ілюстративне фото: Reuters

У Чехії 3–4 жовтня відбулися парламентські вибори, за підсумками яких перемогу здобув рух ANO колишнього прем’єр-міністра Андрія Бабіша. Політик відомий своїми антиукраїнськими та скептичними щодо ЄС висловлюваннями.

Як повідомляє Радіо Свобода, після підрахунку майже всіх голосів ANO отримує понад 34% і 84 із 200 місць у парламенті, однак цього недостатньо для формування більшості.

На другому місці — коаліція SPOLU чинного прем’єр-міністра Петра Фіали з результатом понад 23% голосів. Політик визнав поразку й привітав свого опонента:

— Вітаю переможця виборів Андрія Бабіша, а також вітаю всі партії, що брали участь, з їхніми досягненнями, — написав Петр Фіала.

На третьому місці — центристська ліберальна партія «Мери і незалежні» (STAN), яка набирає 11% голосів. За ними слідує партія Pirati, яка набрала 8,7% голосів. На п’ятому — антимігрантська партія «Свобода і пряма демократія»(SPD) з 7,9% а, на шостому — правопопулістська партія «Автомобілісти за себе» (AUTO) з 6,8% голосів.

Результати парламентських виборів у Чехії. Скріншот: IDNES

Що заявляв Бабіш про Україну і НАТО

Олігарх і аграрний магнат Андрій Бабіш уже очолював уряд Чехії в 2017–2021 роках. Під час цієї виборчої кампанії він обіцяв знизити ціни на енергію, підвищити пенсії та «захищати інтереси Чехії перед інтересами України».

Бабіш неодноразово критикував постачання зброї Україні, заявляючи, що у разі перемоги припинить військову допомогу Києву, а кошти перенаправить «на підтримку чехів».

У 2023 році, під час президентських виборів, його кампанія супроводжувалася білбордами з гаслом: «Я не буду втягувати Чехію у війну. Я дипломат, а не військовий».

Тоді ж він заявляв, що не відправив би чеських солдатів на захист союзників по НАТО, навіть у разі нападу на Польщу чи країни Балтії.

Що стосується поточних парламентських виборів, то, як пише Reuters, він заявив, що його партія припинить постачання боєприпасів Україні в разі перемоги. Бабіш підкреслив, що кошти, які раніше спрямовували на військову допомогу Україні, були б перерозподілені на підтримку чеських громадян.

Раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.