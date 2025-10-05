  • неділя

    5 жовтня, 2025

  • 15.4°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 5 жовтня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 15.4° Мінлива хмарність

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

У Чехії на парламентських виборах перемогла партія Бабіша, яка виступає проти допомоги Україні

Прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (справа) і лідер партії ANO Андрей Бабіш. Ілюстративне фото: ReutersПрем’єр-міністр Чехії Петр Фіала (справа) і лідер партії ANO Андрей Бабіш. Ілюстративне фото: Reuters

У Чехії 3–4 жовтня відбулися парламентські вибори, за підсумками яких перемогу здобув рух ANO колишнього прем’єр-міністра Андрія Бабіша. Політик відомий своїми антиукраїнськими та скептичними щодо ЄС висловлюваннями.

Як повідомляє Радіо Свобода, після підрахунку майже всіх голосів ANO отримує понад 34% і 84 із 200 місць у парламенті, однак цього недостатньо для формування більшості.

На другому місці — коаліція SPOLU чинного прем’єр-міністра Петра Фіали з результатом понад 23% голосів. Політик визнав поразку й привітав свого опонента:

— Вітаю переможця виборів Андрія Бабіша, а також вітаю всі партії, що брали участь, з їхніми досягненнями, — написав Петр Фіала.

На третьому місці — центристська ліберальна партія «Мери і незалежні» (STAN), яка набирає 11% голосів. За ними слідує партія Pirati, яка набрала 8,7% голосів. На п’ятому — антимігрантська партія «Свобода і пряма демократія»(SPD) з 7,9% а, на шостому — правопопулістська партія «Автомобілісти за себе» (AUTO) з 6,8% голосів.

Результати парламентських виборів у Чехії. Скріншот: IDNESРезультати парламентських виборів у Чехії. Скріншот: IDNES

Що заявляв Бабіш про Україну і НАТО

Олігарх і аграрний магнат Андрій Бабіш уже очолював уряд Чехії в 2017–2021 роках. Під час цієї виборчої кампанії він обіцяв знизити ціни на енергію, підвищити пенсії та «захищати інтереси Чехії перед інтересами України».

Бабіш неодноразово критикував постачання зброї Україні, заявляючи, що у разі перемоги припинить військову допомогу Києву, а кошти перенаправить «на підтримку чехів».

У 2023 році, під час президентських виборів, його кампанія супроводжувалася білбордами з гаслом: «Я не буду втягувати Чехію у війну. Я дипломат, а не військовий».

Тоді ж він заявляв, що не відправив би чеських солдатів на захист союзників по НАТО, навіть у разі нападу на Польщу чи країни Балтії.

Що стосується поточних парламентських виборів, то, як пише Reuters, він заявив, що його партія припинить постачання боєприпасів Україні в разі перемоги. Бабіш підкреслив, що кошти, які раніше спрямовували на військову допомогу Україні, були б перерозподілені на підтримку чеських громадян.

Раніше Президент Чехії Петр Павел заявив, що після парламентських виборів у жовтні країна не може гарантувати продовження військової підтримки України. Він не виключив можливу зміну урядової політики щодо Києва.

Останні новини про: Вибори

У Молдові правляча партія Санду здобуває перемогу на парламентських виборах
Російська дестабілізація програє, — Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії
Місцеві вибори у Грузії: перемагають проросійські сили на тлі сутичок опозиції зі спецназом
Реклама

Читайте також:

новини

Негативне сальдо: на Миколаївщині з початку року закрилось понад 6 тис. ФОПів

Світлана Іванченко
новини

За три роки адміністрації районів Миколаєва витратили на ремонт та утримання доріг більше пів мільярда гривень

Юлія Бойченко
новини

В бюджеті Миколаєва не вистачає грошей, — Луков про ремонт даху ліцею у Варварівці, де держава поставила відбудову на паузу

Юлія Бойченко
новини

На ремонт та утримання доріг Центрального району за три роки витратили ₴300 млн, але голова адміністрації Береза каже, що цього замало

Юлія Бойченко
новини

У Миколаєві за ₴600 тис. відремонтують ще два кабінети для викладання предмету «Захист України»

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Вибори

Місцеві вибори у Грузії: перемагають проросійські сили на тлі сутичок опозиції зі спецназом
Російська дестабілізація програє, — Зеленський привітав президентку Молдови з перемогою її партії
У Молдові правляча партія Санду здобуває перемогу на парламентських виборах

Спеціальна економічна зона для Миколаєва: шанс зупинити відтік бізнесу чи ризик для бюджету

Гроші закінчились. Як відбудова школи у Миколаєві зупинилася на півдорозі

1 день тому

«Об'єми великі, ми не встигаємо», — у «Парках» пояснили, чому у Миколаєві лежить опале листя

Юлія Бойченко

Головне сьогодні