Клуб

Уряд планує скоротити перелік критичних об’єктів, щоб зменшити споживання електроенергії, — медіа

На Миколаївщини модернізують мережі, зруйновані під час бойових дій. Фото: «Миколаївобленерго»Уряд планує скоротити перелік критичних об’єктів, щоб зменшити споживання електроенергії. Фото: Миколаївобленерго

Уряд планує переглянути та скоротити перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб зменшити споживання електроенергії та зробити погодинні графіки відключень світла більш рівномірними.

Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело, обізнане з результатами урядової наради.

— Зараз на лініях з критично важливими об'єктами знаходяться багато споживачів. І відключення таких споживачів не стосується, що викликає невдоволення тих, хто залишається без світла, — сказав співрозмовник видання.

Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення щодо скорочення списку об’єктів критичної інфраструктури у регіонах. Окрім того, Уряд розглядає можливість впровадити відключення для тих критичних установ, які мають власні альтернативні джерела живлення, такі як генератори.

— Тобто, якщо у когось із критичних об'єктів є генератори, то до них теж будуть застосовуватися відключення, а електроенергією вони будуть забезпечувати себе самі, — сказало джерело «РБК-Україна».

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу».

Читайте також:

новини

Поліція відкрила справу через порушення у харчуванні дітей у школах Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
новини

Нові водоочисні для Миколаєва обіцяють запустити з січня 2026 року — кошти на будівництво надала держава

Юлія Бойченко
новини

Цьогоріч інклюзивний пляж в Одесі відвідали 160 тис. людей

Анна Гакман
