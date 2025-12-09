Уряд планує скоротити перелік критичних об’єктів, щоб зменшити споживання електроенергії, — медіа
Уряд планує переглянути та скоротити перелік об’єктів критичної інфраструктури, щоб зменшити споживання електроенергії та зробити погодинні графіки відключень світла більш рівномірними.
Про це повідомляє «РБК-Україна» з посиланням на джерело, обізнане з результатами урядової наради.
— Зараз на лініях з критично важливими об'єктами знаходяться багато споживачів. І відключення таких споживачів не стосується, що викликає невдоволення тих, хто залишається без світла, — сказав співрозмовник видання.
Кабінет Міністрів планує ухвалити рішення щодо скорочення списку об’єктів критичної інфраструктури у регіонах. Окрім того, Уряд розглядає можливість впровадити відключення для тих критичних установ, які мають власні альтернативні джерела живлення, такі як генератори.
— Тобто, якщо у когось із критичних об'єктів є генератори, то до них теж будуть застосовуватися відключення, а електроенергією вони будуть забезпечувати себе самі, — сказало джерело «РБК-Україна».
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві вимикають вуличне освітлення, «щоб зменшити навантаження на мережу».
