  • пʼятниця

    14 листопада, 2025

  • 8.2°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 14 листопада , 2025 пʼятниця

  • Миколаїв • 8.2° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців

Миколаївщина збільшує податкові надходження: місцеві бюджети отримали 9,3 млрд грн за 10 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»Миколаївщина збільшує податкові надходження: місцеві бюджети отримали 9,3 млрд грн за 10 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Місцеві бюджети Миколаївської області за десять місяців цього року отримали 9,3 мільярда гривень від податків. Це на 1,4 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Понад половину всіх надходжень, а саме 65,4% — податок на доходи фізичних осіб. За цей період від ПДФО до місцевих бюджетів надійшло 6,1 мільярда гривень, що на 950,5 мільйона гривень перевищує показник 2024 року.

Підприємці та аграрії, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільярда гривень єдиного податку — на 16,9% (або 238,8 мільйона гривень) більше, ніж торік. Частка цього податку у структурі надходжень становить 17,8%.

Третє місце за обсягами надходжень займають плата за землю та орендна плата. Власники й орендарі земельних ділянок перерахували за десять місяців 2025 року 975,7 мільйона гривень, збільшивши надходження на 18,8% (154,6 мільйона гривень) порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що в Асоціації міст України заявляють, що після доопрацювання проєкту Держбюджету-2026 уряд не врахував низку важливих пропозицій громад. Через це АМУ продовжує працювати з народними депутатами над поправками.

Останні новини про: Миколаївщина

Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України
Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»
У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні
Реклама

Читайте також:

новини

«Діти захотіли повернутись», — у Кіма розповіли, чому з Грузії повернули вихованців Новопетрівського інтернату, яких вивезли росіяни

Аліса Мелік-Адамян
новини

У Миколаєві призупинили всі бюджетні виплати через нестачу коштів на зарплати та комунальні платежі

Катерина Середа
новини

«Ніхто не хоче цим займатися»: у Заводському районі Миколаєва заміна табличок з новими назвами вулиць затримується через брак підрядників

Анна Гакман
новини

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко
новини

«Поки трагедії не буде, нічого не вирішується», — жителі багатоповерхівки у Миколаєві скаржаться на послуги управляючої компанії

Ірина Олехнович
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

У Березанці після рішення суду відремонтували укриття в районній лікарні
Уряд виділив Миколаївщині ₴70 млн на «першочергові потреби»
Таврійський розпис з Миколаївщини внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України

В Асоціації міст наполягають на змінах в держбюджет-2026, щоб залишити ПДФО в громадах

Райффайзен Банк планує завершити продаж Миколаєву історичної трамвайної підстанції

4 години тому

Миколаївські парки просять дозволу взяти в кредит ₴43 млн, щоб купити машини для прибирання

Аліна Квітко

Головне сьогодні