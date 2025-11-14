Місцеві бюджети Миколаївщини отримали понад ₴9 млрд податків за 10 місяців

Миколаївщина збільшує податкові надходження: місцеві бюджети отримали 9,3 млрд грн за 10 місяців. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Місцеві бюджети Миколаївської області за десять місяців цього року отримали 9,3 мільярда гривень від податків. Це на 1,4 мільярда гривень більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Про це повідомили у Головному управлінні ДПС у Миколаївській області.

Понад половину всіх надходжень, а саме 65,4% — податок на доходи фізичних осіб. За цей період від ПДФО до місцевих бюджетів надійшло 6,1 мільярда гривень, що на 950,5 мільйона гривень перевищує показник 2024 року.

Підприємці та аграрії, які працюють за спрощеною системою оподаткування, сплатили до місцевих бюджетів 1,6 мільярда гривень єдиного податку — на 16,9% (або 238,8 мільйона гривень) більше, ніж торік. Частка цього податку у структурі надходжень становить 17,8%.

Третє місце за обсягами надходжень займають плата за землю та орендна плата. Власники й орендарі земельних ділянок перерахували за десять місяців 2025 року 975,7 мільйона гривень, збільшивши надходження на 18,8% (154,6 мільйона гривень) порівняно з минулим роком.

Нагадаємо, що в Асоціації міст України заявляють, що після доопрацювання проєкту Держбюджету-2026 уряд не врахував низку важливих пропозицій громад. Через це АМУ продовжує працювати з народними депутатами над поправками.