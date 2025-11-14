В Асоціації міст наполягають на змінах в держбюджет-2026, щоб залишити 64% ПДФО в громадах

АМУ наполягає на внесенні поправок до Бюджету-2026. Фото: МикВісті

В Асоціації міст України заявляють, що після доопрацювання проєкту Держбюджету-2026 уряд не врахував низку важливих пропозицій громад. Через це АМУ продовжує працювати з народними депутатами над поправками.

Про це «МикВісті» розповів виконавчий директор організації Олександр Слобожан.

За його словами, уряд направив до Верховної Ради документ, у якому частка податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) для громад залишилася на рівні 60%, тоді як АМУ наполягала на 64%.

— Верховна Рада та Бюджетний комітет при розгляді проєкту підтримали багато наших пропозицій. На жаль, Кабмін при доопрацюванні бюджету до другого читання проігнорував доручення щодо забезпечення потреб місцевого самоврядування, — зазначив Олександр Слобожан.

Зазначається, що кошти реверсної дотації в Держбюджеті-2026 складають значну частку бюджетів сільських і селищних громад. Асоціація міст України звернулася до Бюджетного комітету Верховної Ради з проханням забезпечити, щоб ці кошти залишалися в розпорядженні муніципалітетів.

Втрати громад від вилучень реверсної дотації в Держбюджеті-2026. Інфографіка АМУ

За словами Олександра Слобожана, кошти громад, території яких тимчасово окуповані Росією, мають використовуватися на будівництво житла для мешканців саме муніципалітетами — радами або військовими адміністраціями.

— Ми робимо розрахунки, надаємо інформацію народним депутатам і Міністерству фінансів. Депутати вже підтримали нашу пропозицію про збереження залишків коштів громад на окупованих територіях та звернулися з цим до прем’єрки Юлії Свириденко, — додав Олександр Слобожан.

На запитання, які кроки АМУ розглядатиме у випадку ухвалення бюджету у нинішній редакції, він відповів: «Асоціація міст України — це об’єднання громад, які повинні продовжувати жити з забезпеченням життєво необхідних умов. А отже ми повинні зараз докласти максимум зусиль для збереження коштів громад. Докладаємо всіх зусиль сьогодні саме для цього».

Асоціація міст України зараз робить усе можливе, щоб зберегти кошти громад і забезпечити їхні життєво важливі потреби.

Раніше, радниця голови Асоціації міст України в коментарі «МикВісті» уточнила, що під час роботи урядової групи, яка готувала основні параметри проєкту бюджету-2026, узгодити норму про 64% ПДФО не вдалося.

В статті «МикВісті»: «Місто на податках: чому скорочення ПДФО б’є по Миколаєву» йдеться про те, як зменшення частки податку напряму впливає на бюджет міста, яке відновлює школи, лікарні та критичну інфраструктуру. Миколаївська міськрада вже закликала уряд і парламент зберегти 64% ПДФО для громад.