У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн
14:20, 17 листопада, 2025
-
У Південноукраїнську планують капітально відремонтувати три ліфти у будинку на проспекті Соборності, 1. Очікувана вартість робіт становить 1 мільйон 843 тисяч 778 гривень.
Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.
Як розповіла головна спеціалістка відділу будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради Галина Жук в коментарі «МикВісті», ліфти в цих під’їздах потребували ремонту через закінчення терміну експлуатації.
— Кожні чотири роки проводиться капітальний ремонт ліфтів. На цей рік у нас заплановано 19 ліфтів по програмі ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, – прим.) та 8 по програмі реформування. Залишилось відремонтувати три під’їзди за адресою Соборності, 1, а також один ліфт на Набережній, 49, який вже допрацьовують, — розповіла вона.
Зокрема, планують виконати:
-
демонтаж і заміну електропроводки, станції керування, лебідки та підрамника;
-
заміну кабіни ліфта, роликів, важелів та тягових канатів;
-
ремонт механізму уловлювачів;
-
фарбування металевих поверхонь та підготовку ліфтів до експлуатації.
Зазначимо, за словами Галини Жук, цього року на ремонт ліфтів у місті було виділено близько 11 мільйонів гривень.
Цей матеріал створено в межах проєкту «Підтримка сталості українських медіа», який реалізується ГО «Миколаївський Медіа Хаб» у партнерстві з Internews Europe за фінансової підтримки Шведського агентства з міжнародного розвитку (Sida) в рамках шведської допомоги розвитку. Зміст матеріалу є виключною відповідальністю ГО «Миколаївський Медіа Хаб» і не обов’язково відображає офіційну позицію Sida, Швеції чи Internews Europe.
