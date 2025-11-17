У Південноукраїнську планують відремонтувати три ліфти: витратять понад ₴1,8 млн

У Південноукраїнську хочуть відремонтувати три ліфти на суму понад 1,8 мільйона гривень, Фото: blm.com.ua

У Південноукраїнську планують капітально відремонтувати три ліфти у будинку на проспекті Соборності, 1. Очікувана вартість робіт становить 1 мільйон 843 тисяч 778 гривень.

Про це свідчать дані системи електронних закупівель ProZorro.

Як розповіла головна спеціалістка відділу будівництва та ремонтів Південноукраїнської міської ради Галина Жук в коментарі «МикВісті», ліфти в цих під’їздах потребували ремонту через закінчення терміну експлуатації.

— Кожні чотири роки проводиться капітальний ремонт ліфтів. На цей рік у нас заплановано 19 ліфтів по програмі ОСББ (Об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, – прим.) та 8 по програмі реформування. Залишилось відремонтувати три під’їзди за адресою Соборності, 1, а також один ліфт на Набережній, 49, який вже допрацьовують, — розповіла вона.

Триває подання пропозицій, скриншот з тендеру

Зокрема, планують виконати:

демонтаж і заміну електропроводки, станції керування, лебідки та підрамника;

заміну кабіни ліфта, роликів, важелів та тягових канатів;

ремонт механізму уловлювачів;

фарбування металевих поверхонь та підготовку ліфтів до експлуатації.

Зазначимо, за словами Галини Жук, цього року на ремонт ліфтів у місті було виділено близько 11 мільйонів гривень.

