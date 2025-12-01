Мовна школа Czechyou: як українців готують до навчання в Чехії

Чехія за кілька років стала одним із ключових освітніх напрямків для українців. За даними чеських і міжнародних інституцій, у школах країни навчаються десятки тисяч українських дітей, а у вишах – вже кілька тисяч студентів з українським громадянством, і ця цифра щороку зростає. Приваблюють можливість здобути безкоштовну вищу освіту державною мовою, порівняно доступні витрати на життя та перспективи подальшого працевлаштування в ЄС.

Втім, навчання в державних університетах можливе лише за умови достатнього рівня володіння чеською. Вступні іспити, лекції, семінари, заліки й іспити проходять саме чеською мовою, тому для більшості українських абітурієнтів першим кроком стають інтенсивні мовні програми.

Курси чеської мови в Чехії для абітурієнтів

На цьому тлі мовна школа czechyou посідає помітне місце серед провайдерів, які працюють саме з українською аудиторією. Її програми орієнтовані на підготовку до вступу в гімназії, вищі професійні школи та університети Чехії, а також на подальше навчання чеською мовою.

Основу пропозиції становлять інтенсивні курси чеської мови в Чехії, розраховані на швидкий вихід на рівень B1–B2, якого зазвичай вимагають навчальні заклади. Викладачі працюють з україномовними студентами, пояснюють граматику з опорою на українську, розбирають типові помилки та багато уваги приділяють усному мовленню й сприйняттю живої мови на слух.

Окремі блоки присвячені академічній лексиці: конспектуванню, роботі з науковими текстами, підготовці презентацій, написанню есе. Саме ці навички потрібні тим, хто планує не лише вступити, а й успішно вчитись у чеських вишах на технічних, гуманітарних чи економічних спеціальностях.

Формати навчання та супровід під час вступу

Мовна школа пропонує кілька форматів навчання, що важливо для українців у різних життєвих ситуаціях. Є очні групи в Чехії для тих, хто вже переїхав, онлайн-формат – для абітурієнтів, які ще живуть в Україні або лише планують релокацію, а також комбіновані програми, коли частина курсу проходить дистанційно, а продовження – офлайн.

Для підлітків формують окремі групи, де разом із мовою пояснюють особливості чеської шкільної системи, правила переведення з української школи, розповідають про нострифікацію атестатів. Студентам старшого віку пропонують консультації щодо вибору спеціальності, дедлайнів вступної кампанії, реєстрації на мовні іспити та збір пакета документів. Таким чином мовні курси перетворюються ще й на своєрідний навігатор чеською освітньою системою.

Фінансова доступність та безкоштовні курси чеської мови

Фінансове питання залишається одним із найболючіших для українців, особливо тих, хто виїхав через повномасштабну війну. На цьому тлі абітурієнти звертають увагу на можливість пільг, грантів чи часткової компенсації вартості навчання.

У співпраці з партнерами школа періодично оголошує програми підтримки, у рамках яких слухачі можуть потрапити на безкоштовні курси чеської мови або отримати знижки на довготривалі інтенсиви. Такі опції дозволяють долучитися до навчання родинам із невеликим доходом, студентам з прифронтових областей та тим, хто ще не має стабільної роботи в Чехії.

Окремо звертають увагу на те, що успішне завершення мовних програм відкриває доступ до безкоштовної вищої освіти в державних університетах, де навчання чеською мовою не оплачується іноземцями. Для багатьох українців інвестиція в якісні курси стає способом зекономити на подальших роках навчання.

Що варто врахувати вступникам з України

За оцінками експертів, інтерес української молоді до навчання за кордоном – зокрема в Чехії – продовжує зростати, а конкуренція за місця на популярних спеціальностях посилюється. Тому абітурієнтам радять планувати переїзд заздалегідь:

почати вивчення мови щонайменше за рік до вступу;

одразу орієнтуватися на рівень, необхідний для навчання (не лише побутового спілкування);

обирати програми, що поєднують мовну підготовку з практичною інформацією про вступ, проживання, студентські гуртожитки, страхування;

уважно вивчати вимоги конкретних факультетів – від рівня мови до формату вступних іспитів.

У цьому контексті czechyou розглядають як одну з платформ, де українці можуть поєднати інтенсивні мовні курси чеської мови в Чехії з комплексною інформаційною та організаційною підтримкою. Для абітурієнтів, які планують будувати освітню та професійну траєкторію в Чехії, такі курси стають стартовою точкою, що допомагає впевненіше пройти шлях від перших уроків мови до студента чеського університету.