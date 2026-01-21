На харчування у дитсадках Миколаєва планують витратити ₴76 млн

Харчування в школах та садочках Миколаєва, архівне фото: МикВісті

До завершення навчального року на харчування дітей у закладах дошкільної освіти Миколаєва планують витратити 76 мільйонів гривень.

Управління освіти міської ради оголосило тендер, який передбачає організацію триразового харчування у 44 дитячих садках та Миколаївській спеціальній школі для дітей з порушеннями зору.

Послуги мають надаватися з дати підписання договору до 30 червня 2026 року.

Учасники торгів повинні надати чотиритижневе сезонне меню, погоджене територіальним підрозділом Держпродспоживслужби. Окреме меню має бути розроблене для кожної вікової категорії.

Нагадаємо, що 8 січня управління освіти уклало окремий договір на харчування дітей у січні з Комунальним виробничим підприємством по організації харчування у навчальних закладах. Закупівлю провели без використання електронної системи через нагальну потребу. Вартість договору склала 14,2 мільйона гривень, загальна кількість діто-днів — 86 714.

Зокрема, у дитсадках на харчування дітей до 4 років передбачено 4 мільйонів гривень, для дітей від 4 до 6 (7) років — 10,2 мільйона гривень. Для спеціальної школи для дітей з порушеннями зору — 68 тисяч гривень та 156 тисяч гривень відповідно.

Це пов'язано з тим, що 16 грудня Комунальне виробниче підприємство з організації харчування у школах Миколаєва після скандалу односторонньо розірвало договір із ТОВ «Проссекко 8» через порушення графіку постачання страв, а також порушення санітарних норм.

Разом з тим управління освіти шукає підрядників, які постачатимуть послуги харчування протягом першої половини року у школах та садочках міста. На це планують витратити 186,6 мільйона гривень.

Раніше повідомлялось, що в одному з дитячих садків Миколаєва батьків просять здати по 500 гривень на одноразовий посуд для харчування дітей в укритті під час повітряної тривоги.

Кейтеринг для школярів Миколаєва

9 грудня «МикВісті» показали, як у частині шкіл Миколаєва готували харчування для учнів приватні компанії, зокрема «Проссекко 8», яка отримала підряд від комунального підприємства. Батьки повідомили, що сніданок у понеділок діти не отримали, а їжу доставили лише після обіду. На відео було видно, як працівники компанії варили кашу просто під наметом на вулиці під дощем.

На інцидент відреагував депутат Миколаївської міської ради та голова Миколаївської ОВА Віталій Кім. Після цього Головне управління Національної поліції Миколаївської області відкрило кримінальне провадження за порушення правил приготування їжі для учнів.

Лише ввечері на відео відреагував міський голова Олександр Сєнкевич, назвавши ситуацію неприпустимою та ініціювавши перевірку. Депутатка міськради Тетяна Домбровська назвала скандал провалом влади та закликала звільнити віцемера Анатолія Петрова та директора КОПу Петра Вашеняка. Через ознаки порушень у сфері публічних закупівель Держаудитслужба почала перевірку закупівлі кейтерингових послуг для шкіл.

Відомо, що приватного підрядника обрали після критики якості шкільного харчування. Наприкінці листопада КОП обрав «Проссекко 8» для забезпечення частини шкіл у грудні. Під час відкритих торгів компанія була єдиним учасником і переможцем, а вартість послуг склала 14 мільйонів 279 тисяч 658 гривень.

За даними YouControl, ТОВ «Проссекко 8» зареєстроване у Миколаєві у 2023 році з капіталом 1 тис. грн. Компанія займається кейтерингом, прокатом спортивного обладнання, наданням послуг спортивних споруд та перукарень. Власниця — Ірина Стоєва, яка також пов’язана з ТОВ «ББВ 2021». Її діяльність там була предметом судової постанови у 2023 році через порушення правил обліку алкоголю та сигарет.

Раніше мер Миколаєва Олександр Сєнкевич пояснив, що кейтеринг перевірятимуть протягом місяця. На пресконференції він зазначив, що порушення від підрядника були відомі ще 8 грудня, але публічно на інцидент не відреагували через муніципальний форум. Директорка «Проссекко 8» Стоєва пояснила збої проблемами з електропостачанням: генератор не спрацював, а обладнання вийшло з ладу. Крім того, кухар порушив санітарні норми, відкривши термобокс просто неба — його вже покарали.

Справа «Проссекко 8» у суді

12 грудня працівники Управління стратегічних розслідувань Миколаївської області спільно з поліцією провели обшуки у ТОВ «Проссекко 8», управлінні освіти та КОП. Обшуки відбувалися в межах кримінального провадження за ч. 4 ст. 191 КК України — привласнення або розтрата майна в особливо великих розмірах чи вчинене організованою групою.

23 грудня фігурантам справи вручили підозри. Керівниці підприємства Ірині Стоєвій оголосили підозру у порушенні санітарних правил та незакінченому замаху на заволодіння чужим майном у великих розмірах в умовах воєнного стану. Петру Вашеняку повідомлено про підозру у закінченому замаху на розтрату чужого майна.

Функції відстороненого керівника Комунального виробничого підприємства по організації харчування у школах Миколаєва буде виконувати його заступник. Хоча його адвокат на суді заявляв, що його немає, ким замінити.

29 грудня Центральний районний суд Миколаєва мав обрати запобіжний захід Стоєвій та Вашеняку. Прокуратура наполягала на арешті, проте 30 грудня засідання відклали. З 12 по 13 січня суд розглядав клопотання щодо запобіжного заходу Вашеняку. Під час засідання виявили понад 20 помилок у матеріалах справи, що призводило до частих пауз для уточнень. Захист долучив характеристики та подяки на користь посадовця.

14 січня суд арештував Петра Вашеняка з можливістю внесення застави 242 тисячі 240 гривень, а наступного дня, 15 січня, — Ірину Стоєву. На суді Стоєва заявила, що планує вимагати відшкодування коштів, які компанія витратила на організацію харчування у школах Миколаєва.

Заставу за обох фігурантів внесли того ж дня, коли суд ухвалив рішення: Вашеняк — 14 січня, Стоєва — 15 січня.