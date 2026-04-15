 На Одещині забудовник виплатив громаді 500 тисяч гривень боргу

Пів мільйона на розвиток громади: забудовник на Одещині погасив 12-річний борг

Забудовник на Одещині погасив 12-річний борг: фото Одеської обласної прокуратуриЗабудовник на Одещині погасив 12-річний борг: фото Одеської обласної прокуратури

Чорноморська громада отримала майже 500 тисяч гривень боргу за пайову частину від забудовника, який з 2014 року проводив реконструкцію кемпінгу та будував три готельні корпуси з апартаментами.

Про це повідомляють у Одеській обласній прокуратурі.

Кошти до бюджету надійшли після того, як Чорноморська окружна прокуратура виявила відсутність обовʼязкових внесків та звернулась до органів місцевого самоврядування для захисту інтересу держави.

Забудовник на Одещині погасив 12-річний борг: фото Одеської обласної прокуратуриЗабудовник на Одещині погасив 12-річний борг: фото Одеської обласної прокуратури

Підприємство не сплачувало збори, передбачені для обʼєктів, будівництво чи реконструкція яких почались ще до 2021 року.

Замовник будівництва мав розрахуватись з громадою за містобудівним та бюджетним законодавством, проте зробив це лише після втручання правоохоронців.

Наразі всю суму виплачено на користь Чорноморської міської територіальної громади.

Варто нагадати, що Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №14005, який має спростити процес стягнення боргів завдяки цифровим технологіям.

