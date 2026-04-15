Dragon Logistics – надійний партнер, з яким побудова логістичних процесів стає простим завданням

Сучасний бізнес – це міжнародний бізнес, який не знає кордонів і відстаней. Тобто немає значення як далеко знаходяться один від одного постачальник і отримувач вантажу. Ці відстані, навіть якщо вони сягають кілька тисяч кілометрів, і навіть якщо мова йде про сполучення морем, вже не відлякують сучасні компанії і не перешкоджають співпраці. Наприклад, торгівля з Китаєм, який вважають фабрикою світу, з кожним роком тільки збільшується.

А логістичні оператори пропонують кожен раз кращі рішення, більш оптимізовані логістичні процеси, які допомагають торгівлі залишатися вигідною як для продавця так і для покупця. Але для того щоб максимально скористатися перевагами торговельної глобалізації, бізнес має ретельно підбирати партнерів і мова зараз не про постачальників продукції а про логістичні компанії, які і займаються побудовою цих логістичних процесів. І якщо обрати не того партнера, вважайте логістика стає слабкою ланкою у вашому бізнес процесі, а це неодмінно призведе до втрат як фінансових так і часових. Але якщо обрати партнера надійного, професійного, як Dragon Logistics, то можна на 100% бути впевненим у оптимізації транспортної логістики, яка має безпосередній вплив на всі інші бізнес процеси, так чи інакше дотичні до вашої міжнародної торговельної діяльності.

Транспортна логістика «під ключ» - це новий рівень логістики

Всі звикли, що коли йдеться про таке явище яка транспортна логістика, то вона зводиться до переміщення товарів від продавця до покупця. Так, відстані і географія не мають значення, бо сучасні транспортні компанії оперують різним видами транспорту і здатні поєднувати морські чи авіаперевезення за автомобільними, додавати в ланку залізничний транспорт. В результаті будь-який вантаж, чи габаритний чи навпаки негабаритний, важкий чи легкий, що складається з однієї або багатьох партій буде доставлений в рамках визначеного бюджету і в тих чи інших часових обмеженнях. Але це дуже просто взяти і привезти товар з одного порту, навіть якщо він розташований у Китаї, до іншого (в Україні, наприклад). Логістичні компанії які виходять на вищий рівень, пропонують сервіс «під ключ». А це вже процес, який включає багато етапів та має складний алгоритм. Адже в рамках логістики «під ключ» може бути запропоновані:

Допомога в пошуку постачальників (це простіше зробити логістичному оператору, який має своїх представників або місцевих агентів, для яких не існує ні мовного ні культурного бар’єру);

Прийомка вантажу перед відправленням. Це важливий момент, особливо коли ви тільки починаєте працювати з новим постачальником. Така перевірка першої партії дозволяє уникнути непорозумінь і проблем по факту доставки карго в точку призначення;

Документальний супровід. Цей процес може навіть включати допомогу в підготовці контракту ЗЕД сформованого згідно міжнародного законодавства. Також спеціалісти логістичної компанії можуть підготувати для вас всі документи для митниці, перевірити наявність потрібних сертифікатів тощо. Це дуже важливо бо інколи одного документу не вистачає і виникають серйозні проблеми з вантажем аж до неможливості ввезення карго в країну призначення;

Розробка оптимальних маршрутів та підбір оптимальних видів транспорту. Адже коли йдеться про планову доставку негабаритного вантажу чи великої партії товару це одна справа, а коли мова йде про терміновий невеликий і дуже цінний вантаж – це інша справа. У першому випадку вам запропонують класичну доставку by sea, в другому - однозначно порадять авіа доставку.

Таких нюансів, про які ви можете і не знати є багато, тому краще довірити логістику професіоналам із команди Dragon Logistics і отримувати прибутки від правильно побудованих логістичних процесів.