 Як отримати доступ до автоаукціону США без дилерської ліцензії

Copart і IAAI без посередника: як купити авто із США без брокерської комісії

Carfast Express – логістична компанія з доставки авто із США – зробила те, чого раніше не міг запропонувати жоден оператор на українському ринку: відкрила приватним покупцям прямий доступ до торгів на Copart і IAAI – без брокера, а значить і без брокерської комісії взагалі.

Тепер авто з Америки можна купити безпосередньо на автоаукціоні, самостійно роблячи ставки і платячи лише аукціонну ціну. Без посередника між вами і лотом. Без $500–1000 зверху – ще до логістики і митниці. Для ринку, де брокерська схема десятиліттями була єдиним способом потрапити на американський аукціон авто, це реальна зміна правил гри. Розповідаємо, як це працює і хто може заощадити до $1000 на одній угоді.

Чому брокерська комісія забирала до 10–15% від загального бюджету

Десятиліттями ринок імпорту авто з США в Україні працював за однією схемою: покупець обирає лот, брокер робить ставки на американському автоаукціоні і бере за це фіксовану винагороду. У середньому – $500–1000 за автомобіль, а для дорогих лотів і більше.

Ця комісія – вартість реальної роботи: пошук лоту, аналіз стану авто, участь у торгах. Але для тих, хто готовий робити це самостійно, вона перетворюється на зайву статтю витрат. Тепер у покупця є вибір – платити за цю роботу чи взяти її на себе.

Як тепер працює прямий доступ до Copart і IAA

Тепер покупець може брати участь у торгах на автоаукціоні США напряму – без посередника. Він особисто відстежує лоти, аналізує стан автомобілів і робить ставки, повністю контролюючи процес купівлі авто з Америки.

Комісія за участь у торгах при цьому не стягується. Carfast Express залишається у своїй ключовій ролі: логістика, оформлення документів і розмитнення авто із США «під ключ» в Україні. Підсумкова вартість лота не зростає на брокерську надбавку – покупець платить лише аукціонну ціну плюс логістику.

«Ринку потрібен вибір. Для тих, хто хоче максимальної економії та повного контролю, ми відкрили прямий доступ до аукціонів США без нашої комісії.», – представник Carfast Express.

Самостійно або з брокером – у чому різниця

Брокерський сервіс нікуди не зникає – він залишається доступним для тих, кому потрібна допомога. Тепер у клієнта є вибір між двома форматами роботи з аукціоном авто США:

  • Прямий доступ (без комісії): клієнт сам робить ставки на Copart і IAAI. Комісія компанії за підбір авто і участь у торгах не стягується.

  • Брокерський супровід (від $500): фахівці беруть участь у торгах замість клієнта, забезпечуючи комплексний супровід угоди «під ключ». Підходить тим, у кого немає часу або досвіду для самостійної роботи з аукціонами.

Вибір формату залежить від досвіду покупця і готовності брати на себе відповідальність за підбір лота.

Три умови для отримання прямого доступу

Доступ до самостійних торгів на Copart і IAAI відкривається після виконання трьох обов'язкових умов:

  1. Страховий депозит: для участі в торгах на перший автомобіль вноситься депозит у розмірі 10% від запланованої максимальної ставки. Це стандартна вимога аукціонних платформ Copart і IAAI.

  2. Готовність до самостійного підбору: покупець бере на себе всі ризики щодо вибору лота. Оцінка стану автомобіля, аналіз фотографій і перевірка історії за VIN – повністю на боці клієнта.

  3. Підписання договору: доступ надається після укладення офіційного договору з компанією Carfast Express та ознайомлення з публічною офертою.

Кому підходить прямий доступ, а кому – брокерський супровід

Самостійні торги – не універсальне рішення. Прямий доступ підійде тим, хто вже розбирається в лотах автоаукціонів США: вміє читати звіти Copart, аналізувати пошкодження за фотографіями, розуміє різницю між run and drive і статичним лотом. Для такого покупця економія на комісії брокера – реальна і відчутна.

Брокерський супровід від $500 розумніше обрати тим, хто купує авто з Америки вперше, не має досвіду або не хоче витрачати час на моніторинг та аналіз торгів. У такому випадку ризик помилитися з лотом може коштувати дорожче, ніж зекономлена комісія.

Як отримати доступ і почати торгувати самостійно

Щоб отримати прямий доступ до торгів на Copart і IAAI, потрібно звернутися до Carfast Express, вказавши, що вас цікавить самостійна участь в аукціонах. Менеджер пояснить умови договору, розрахує розмір страхового депозиту під ваш бюджет і відкриє доступ до платформи.

Доставка та розмитнення авто із США після перемоги на торгах залишається за Carfast Express – логістична частина не змінюється незалежно від обраного формату.



Це рекламний матеріал. Відповідальність за зміст та достовірність рекламних матеріалів покладається виключно на рекламодавця. МикВісті не перевіряють надану рекламну інформацію і не несуть відповідальності за її відповідність очікуванням споживача або будь-які можливі незручності/збитки, що можуть виникнути внаслідок її використання.

Читайте також:
новини
Шотландський художник проводить у Миколаєві арт-терапевтичні майстер-класи з живопису

Катерина Середа
новини
«Там ніхто не живе довше двох тижнів», — рідні військового з Миколаєва добиваються розслідування його смерті в навчальному центрі

Юлія Бойченко
новини
У Вознесенську за минулий рік витратили майже ₴700 тисяч, щоб прибрати стихійні сміттєзвалища

Юлія Лук’яненко
новини
У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

Юлія Бойченко
новини
«Тиск на громаду неприпустимий», — Чорноморов виступив проти військової адміністрації у Південноукраїнську

Світлана Іванченко
«Освітня» комісія погодила два герба Миколаївської області, але підтримала варіант зі Святим Миколаєм

У Миколаєві планують підняти вартість проїзду у тролейбусах на 50%

2 години тому

У поминальні дні збільшать кількість тролейбусів до Матвіївського кладовища

Головне сьогодні