Гроші в кредит: які бувають позики і на який термін їх можна оформити

Які бувають кредити та як отримати

Люди часто розглядають кредит як один із доступних варіантів, коли терміново потрібна конкретна сума, наприклад, на купівлю чи ремонт техніки або лікування. Залежно від суми, строку та мета, для чого потрібні кошти, гроші в кредит можна отримати у різних форматах.

Частіше за все йдеться про споживчий кредит, кредитну лінію, позичу чи картку, або оформлення розстрочки на певний товар. Кожен з цих варіантів має свої умови. Швидка позика на картка — зручний варіант, якщо потрібна відносно невелика сума на короткий строк. Але якщо мова про велику покупку техніки, меблів або будівельних матеріалів — тут більше підходить споживчий кредит або розстрочка.

Які бувають кредити

Один із найпоширеніших варіантів — це кредит на картку. Як правило, його можна оформити онлайн, а гроші після підтвердження надходять на банківську картку. Цей формат підходить тим, кому кошти потрібні без «тут і зараз».

Ще один варіант — споживчий кредит. Його беруть на більші суми і на довший строк. Це може бути покупка побутової техніки, оплата медичних послуг, навчання або інші витрати, які складно покрити одразу з власного бюджету.

Окремо варто згадати кредитний ліміт на картці. Це сума, якою клієнт може користуватися в межах установленого банком ліміту. Для багатьох це зручний запасний варіант на випадок незапланованих витрат.

Популярною залишається розстрочка. Її зазвичай оформлюють під час купівлі конкретного товару — від смартфона до холодильника. У такому випадку людина виплачує суму частинами протягом кількох місяців. Це зручний варіант для тих, хто хоче порадувати себе новою покупкою, яка при цьому не буде надто відчуто «бити» по гаманцю.

Ще один варіант — рефінансування. Простими словами, це коли людина бере новий кредит, щоб закрити один або кілька попередніх. До такого рішення звертаються, коли хочуть зменшити щомісячний платіж, об’єднати кілька боргів в один або отримати зрозуміліші умови повернення грошей.

Як отримати гроші в кредит і на який строк їх дають

Процедура оформлення зараз значно простіша, ніж кілька років тому. У багатьох випадках достатньо заповнити заявку онлайн, вказати основні дані, пройти перевірку і дочекатися рішення. Якщо заявку схвалюють, кошти можуть перерахувати на картку вже того ж дня.

Строк кредиту залежить від його типу. Невеликі позики на картку зазвичай беруть на кілька днів, тижнів або місяць. Споживчі кредити можуть оформлюватися на кілька місяців або довше — інколи на рік і більше. Розстрочка теж найчастіше має фіксований графік: наприклад, на 3, 6 або 12 місяців.

Перед оформленням варто звернути увагу на кілька речей: яку суму потрібно повернути, у які дні треба вносити платежі, чи є можливість дострокового погашення і що буде у разі порушення термінів оплати. Це основні речі, які краще з’ясувати ще до заповнення заявки.

Гроші в кредит може отримати будь-який клієнт банку у віці 21-70 років без довідки про доходи (для кредиту до 200 тис. грн), а також без перевірок, без поручителів і застави.

Для оформлення потрібен паспорт, ідентифікаційний код (ІПН) та довідка про доходи, якщо сума кредиту перевищує 200 тисяч гривень. Банк також може попросити додаткові документи.

Оформлення кредиту тепер не вимагає складної підготовки. Не потрібно витрачати час на довгі візити до відділень або збирати велику кількість документів. Кредит можна оформити у будь-який час, не виходячи з дому. Саме тому онлайн-кредити стали звичним варіантом для тих, хто хоче швидко отримати потрібну суму й одразу вирішити своє питання.

Кредит залишається фінансовим зобов’язанням, тому оформлювати його варто з розрахунком на власні доходи. Якщо заздалегідь оцінити свої можливості й уважно прочитати умови, кредит може бути робочим інструментом у ситуації, коли гроші потрібні без відкладень.