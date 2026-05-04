 Уряд оптимізує співфінансування в регіонах: що змінилося для Миколаївської області

Уряд зменшив співфінансування захисту критичної інфраструктури для Миколаївщини до 10%

Уряд зменшив співфінансування захисту критичної інфраструктури для Миколаївщини.

Уряд пришвидшив виконання Планів стійкості у регіонах і громадах та уточнив співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для Миколаївської та інших прифронтових областей його зменшили до 10%.

Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.

Як уточнила очільниця Уряду, для більшості регіонів зберегли співфінансування на рівні не менше 20%.

«Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його: до 10% — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% — для Дніпропетровської області», — повідомила Юлія Свириденко.

Також вона зазначила, що врахували пропозиції обласних військових адміністрацій та можливості громад, які направляють ресурси на оборону, безпеку і базові потреби жителів. Співфінансування з місцевих бюджетів будуть застосовувати лише до об’єктів комунальної власності.

«Також Уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації — фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні», — повідомила очільниця уряду.

Загальна вартість Планів стійкості становить 278 мільярдів гривень. Держава, за словами керівниці Уряду, вже спрямувала 22,8 мільярдів гривень на першочергові роботи із захисту критичних об’єктів.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив 12,85 мільярда гривень на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону. Частину цих коштів, 280,7 мільйона гривень, отримає Миколаївська область.

