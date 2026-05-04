Уряд зменшив співфінансування захисту критичної інфраструктури для Миколаївщини до 10%
- Новини Миколаєва
-
•
-
- Юлія Лук’яненко
-
•
-
14:49, 04 травня, 2026
-
Уряд пришвидшив виконання Планів стійкості у регіонах і громадах та уточнив співфінансування захисту критичної інфраструктури. Для Миколаївської та інших прифронтових областей його зменшили до 10%.
Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко у Telegram.
Як уточнила очільниця Уряду, для більшості регіонів зберегли співфінансування на рівні не менше 20%.
Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.
Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.
Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим
Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.
«Для прифронтових і найбільш навантажених областей зменшуємо його: до 10% — для Донецької, Запорізької, Миколаївської, Сумської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей; до 15% — для Дніпропетровської області», — повідомила Юлія Свириденко.
Також вона зазначила, що врахували пропозиції обласних військових адміністрацій та можливості громад, які направляють ресурси на оборону, безпеку і базові потреби жителів. Співфінансування з місцевих бюджетів будуть застосовувати лише до об’єктів комунальної власності.
«Також Уряд надав можливість органам місцевого самоврядування фінансувати місцевий бізнес для виконання Планів стійкості з коштів резервного фонду на безповоротній основі. Це дасть громадам можливість швидше переходити від планування до реалізації — фінансувати роботи і запускати проєкти в енергетиці, теплопостачанні та водопостачанні», — повідомила очільниця уряду.
Загальна вартість Планів стійкості становить 278 мільярдів гривень. Держава, за словами керівниці Уряду, вже спрямувала 22,8 мільярдів гривень на першочергові роботи із захисту критичних об’єктів.
Нагадаємо, Кабінет Міністрів України виділив 12,85 мільярда гривень на підготовку регіонів до наступного опалювального сезону. Частину цих коштів, 280,7 мільйона гривень, отримає Миколаївська область.
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.