Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд ПДВ

За перші чотири місяці 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до держбюджету понад один мільярд гривень податку на додану вартість.

За даними обласного управління Державна податкова служба України, ПДВ становить близько 19% від усіх надходжень до держбюджету з регіону.

Зазначається, що станом на 1 травня цього року в реєстрі платників ПДВ у області обліковується 5618 суб’єктів господарювання. Із них 4972 — юридичні особи, ще 646 — фізичні особи-підприємці.

Упродовж перших чотирьох місяців року зареєстровано 236 нових платників ПДВ, тоді як реєстрацію 200 суб’єктів було анульовано. Серед нових платників: 183 юридичні особи та 53 ФОП, а серед тих, хто вийшов із реєстру, — 135 юридичних осіб і 65 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження ПДВ для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.