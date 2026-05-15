 Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд ПДВ за 4 місяці

Носи Миколаїв із собою

Підтримай МикВісті та отримай речі для тих, хто любить своє місто

Кількість наборів обмежена

Як отримати подарунок

  • субота

    16 травня, 2026

  • 13.5°
    Ясне небо

    Миколаїв

  • 16 травня , 2026 субота

  • Миколаїв • 13.5° Ясне небо

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2026 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Підприємці Миколаївщини сплатили понад ₴1 млрд ПДВ

  • 22:08, 15 травня, 2026

Центральна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВістіЦентральна вулиця Миколаєва. Ілюстративне фото: МикВісті

За перші чотири місяці 2026 року бізнес Миколаївської області сплатив до держбюджету понад один мільярд гривень податку на додану вартість.

За даними обласного управління Державна податкова служба України, ПДВ становить близько 19% від усіх надходжень до держбюджету з регіону.

Зазначається, що станом на 1 травня цього року в реєстрі платників ПДВ у області обліковується 5618 суб’єктів господарювання. Із них 4972 — юридичні особи, ще 646 — фізичні особи-підприємці.

Упродовж перших чотирьох місяців року зареєстровано 236 нових платників ПДВ, тоді як реєстрацію 200 суб’єктів було анульовано. Серед нових платників: 183 юридичні особи та 53 ФОП, а серед тих, хто вийшов із реєстру, — 135 юридичних осіб і 65 фізичних осіб-підприємців.

Нагадаємо, що Миколаївська обласна рада звернулася до Верховної Ради, Кабміну щодо запровадження ПДВ для малого і середнього бізнесу, який має річний дохід понад 4 мільйони гривень. Депутати просять зберегти спрощену систему оподаткування без ПДВ, оскільки інакше може виникнути соціальний вибух серед населення і банкрутство підприємців.

Останні новини про: Миколаївщина

Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини
Останніми днями збільшилась кількість російських дронів біля Південноукраїнської АЕС, — МАГАТЕ
З російського полону повернулися 58 військових з Миколаївської області
Реклама
Читайте також:
новини
Нове авто та мільйонні заощадження: що в декларації директора електротрансу Миколаєва

Аліна Квітко
новини
«Ливнівка забилася сміттям, дах протікає» — у Миколаєві затопило квартири, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо вистачить грошей

Юлія Бойченко
новини
Криза самоврядування у Південноукраїнську: мер знову виступив за військову адміністрацію

Юлія Лук’яненко
новини
Моторошне видовище на майданчику: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

Юлія Лук’яненко
новини
«Це вже не книгосховища», — начальник культури Любаров закликав миколаївців відвідувати бібліотеки

Даріна Мельничук
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Миколаївщина

З російського полону повернулися 58 військових з Миколаївської області
Останніми днями збільшилась кількість російських дронів біля Південноукраїнської АЕС, — МАГАТЕ
Під ударами війни: як постраждала культурна спадщина Миколаївщини

«Ливнівка забилася, дах протікає»: у Миколаєві затопило житло, ЖЕК обіцяє ремонт, якщо будуть гроші

Моторошне видовище: миколаївці просять оновити дитяче містечко у Корабельному районі

5 годин тому

До +25°С і можливий дощ наприкінці: якою буде погода у Миколаєві та області на вихідних

Головне сьогодні