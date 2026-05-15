Безалкогольний джин, горілка та вино: асортимент напоїв у METRO

Довідка Матеріал містить інформацію про безалкогольні напої, що імітують алкогольну продукцію

Безалкогольний алкоголь — сучасний тренд, адже багато людей хоче дотримуватися здорового способу життя. Також це можливість не відмовляти собі в улюблених напоях під час вагітності, приймання несумісних з алкоголем ліків, за кермом тощо. Серед популярних напоїв для вживання самостійно та в коктейлях: безалкогольний джин, горілка, вино, пиво. У мережі METRO ці позиції представлені в широкому асортименті для особливих подій і повсякденного вживання.

Безалкогольне вино: смак без компромісів

Безалкогольне вино — справжнє вино, що пройшло повний цикл ферментації, а потім процедуру деалкоголізації. Після вилучення спиртів у напої залишається до 0,5 % алкоголю, що дорівнює квасу чи кефіру. Це вино не п’янить, але зберігає повноту смакоароматичної композиції та користь поліфенолів. Водночас смак стає легшим і зменшується вираженість танінів.

Як можна вживати безалкогольне вино:

з червоним м’ясом для увиразнення смаків — червоне з глибоким ароматом (Carl Jung Cuvee Red у METRO);

з морепродуктами та салатами для відчуття легкості — біле зі свіжими нотами (Torres Natureo White у METRO);

під час святкового застілля — витончене рожеве ігристе (Freixenet Legero Sparkling Rosé у METRO).

Деалкоголізація вина виконується за технологією вакуумної дистиляції чи зворотного осмосу. Так виробляють тихі та ігристі, червоні, білі та рожеві, сухі, напівсухі, солодкі та напівсолодкі, традиційні виноградні та фруктові безалкогольні вина.

Безалкогольний джин і горілка: нові можливості для коктейлів

Поштовхом до створення нових цікавих моктейлів стали безалкогольний джин і горілка. Звісно, їх додають у virgin-версії класичних коктейлів, але для багатьох барменів-міксологів ці безалкогольні напої стали чудовою базою для експериментів із багаторівневими поєднаннями та складними смаками. Секрет успіху — збереження тонких смакоароматичних якостей традиційного алкоголю завдяки складній дистиляції ботанікалів на воді чи алкогольно нейтральній базі.

У повсякденному вжитку non-alcoholic джин і горілка –– чудовий спосіб смакувати улюбленими коктейлями в будь-який день тижня, не відчуваючи негативних наслідків. Це можливість «підтримати компанію» на святі, якщо не вживаєш алкоголь. Смачний коктейль — точно кращий вибір, ніж нудна склянка соку. Для HORECA безалкогольні напої — це спосіб розширити пропозицію для гостей з різними вподобаннями

Як обрати та з чим поєднувати безалкогольні напої

Зазвичай вибір безалкогольного алкоголю залежить від власних уподобань і настрою в конкретний день. Однак є деякі практичні поради відповідно до меню та заходу.

Можливі сценарії та способи вживання безалкогольного алкоголю:

Бранч чи обід із друзями, після якого за кермо. Напій: безалкогольне біле чи ігристе. Їжа: легкі салати, морепродукти, скрембл та авокадо-тости, м’які сири. Вечір біля каміна чи бізнес-зустріч. Напій: безалкогольне віскі. Їжа: стейк, грильовані овочі, витримані сири, чорний шоколад. Пікнік чи святкування іменин на свіжому повітрі. Напій: моктейлі на базі безалкогольного джину. Їжа: грецький салат, креветки, брускети. Перегляд футболу чи BBQ у саду. Напій: пиво 0. Їжа: бургери, хот-доги, крильця та ковбаски на грилі, свіжі овочі.

Варто пам’ятати, що під час приготування моктейлів основне значення має якість інгредієнтів. Без цього неможливо досягти багатогранного та глибокого смаку. Тому на закупи для вечірки чи атмосферного вечора вдома варто вирушити в METRO. Тим паче ​знижки на продукти сприяють раціональному шопінгу.

Повсякденні дегустації та свята без шкоди алкоголю

Яскравий ялівцевий аромат, цитрусові ноти та спеції у вашому келиху джин-тоніка без докорів сумління та негативних наслідків дії алкоголю — реальність, якщо купити безалкогольний джин в METRO. Також у non-alcoholic асортименті є горілка, вино, ром, віскі, пиво й інші напої для будь-яких подій і смакових уподобань. Перегляньте ​акційний каталог на сайті, щоби знайти вигідні пропозиції та вирушити на економний шопінг. А для підприємців із бізнес-​карткою METRO діють опт ціни та доставка.