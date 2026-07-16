Державні підприємства сплатили майже ₴149 млрд податків за пів року

За пів року державні підприємства сплатили майже ₴149 млрд податків. Ілюстративне фото: МикВісті

За перше півріччя 2026 року державні підприємства перерахували до Зведеного бюджету України 148,7 мільярда гривень податків, зборів та інших обов'язкових платежів.

Як повідомили в Головному управлінні Державної податкової служби у Миколаївській області, це на 5,2 мільярда гривень, або 3,6%, більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Найбільше на зростання вплинули надходження від рентної плати за користування надрами, які збільшилися на 5,1 мільярда гривень. Також більше коштів надійшло від податку на доходи фізичних осіб — на 2,6 мільярда гривень, а частина чистого прибутку державних підприємств і дивідендів на державну частку зросла на 1,8 мільярда гривень.

«Найбільший приріст надходжень забезпечили підприємства, що належать до сфери управління Кабінету Міністрів України, Державного агентства лісових ресурсів України та Фонду державного майна України», — йдеться в повідомленні.

Найкращі результати за темпами зростання продемонстрували три галузі.

Лідером стало постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря. Підприємства цієї сфери сплатили на 13,9 мільярда гривень більше, ніж торік. Найбільше зросли надходження від частини чистого прибутку та дивідендів (+7,2 мільярда гривень), податку на прибуток (+3,5 мільярда гривень) і податку на додану вартість (+1,2 мільярда гривень).

У сільському, лісовому та рибному господарстві надходження збільшилися на 3,9 мільярда гривень. Зростання забезпечили насамперед дивіденди та частина чистого прибутку (+2,2 мільярда гривень), а також податок на прибуток (+0,5 мільярда гривень) і ПДВ (+0,7 мільярда гривень).

Сфера інформації та телекомунікацій додатково спрямувала до бюджету 800 мільйонів гривень. Найбільше зросли надходження від дивідендів на державну частку (+0,4 мільярда гривень), податку на доходи фізичних осіб (+0,2 мільярда гривень) та ПДВ (+0,1 мільярда гривень).

Раніше повідомлялося, що за підсумками першого півріччя 2026 року переробна промисловість стала найбільшим платником податків до зведеного бюджету України. На неї припали 17,6% усіх надходжень — майже кожна п'ята гривня.