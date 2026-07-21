«КонтраFACTS Media Awards»: стартувала щорічна премія для журналістів

Асоціація «Укртютюн» оголошує старт четвертої Всеукраїнської премії журналістських робіт «КонтраFACTS Media Awards» (КонтраФактс Медіа Авордс) на тему протидії нелегальній торгівлі тютюновими виробами.

Лише з початку 2026 року тіньовий ринок зріс з 17,6% до 19,8%, а обсяг нелегальних сигарет в Україні перевищив 5 млрд шт. Бюджет через це втрачає у рік 33 млрд грн – це ресурси, які могли б бути спрямовані на підтримку країни під час війни.

Досвід попередніх премій показав: професійне висвітлення проблеми у ЗМІ спонукає правоохоронні органи та суспільство до активної боротьби з цим явищем.

— За час повномасштабної війни Україна вже недоотримала понад 90 млрд грн податкових надходжень через нелегальну торгівлю тютюновими виробами. В умовах війни це не просто економічна проблема, а питання ресурсів для держави та її обороноздатності. Тому звертаюся до журналістів: ваші матеріали створюють суспільний резонанс, привертають увагу до проблеми та стимулюють конкретні дії. Ми заохочуємо висвітлювати цю тему у будь-якому форматі, – зазначила генеральна директорка Асоціації «Укртютюн» Наталія Фесюн.

Серед партнерів конкурсу – інформагентство Інтерфакс-Україна, видання NV, ділове медіа Mind, Європейська Бізнес Асоціація (European Business Association, EBA) та ініціатива «Ні контрабанді!».

Умови участі та призовий фонд

До участі запрошуються радіо- та тележурналісти, автори онлайн-медіа та друкованих видань, а також незалежні творці цифрового контенту, автори подкастів та інших форматів.

На конкурс приймають матеріали, створені і опубліковані з 14 липня по 30 вересня 2026 року включно.

Призовий фонд:



1 місце – 70 000 грн

2 місце – 40 000 грн

3 місце – 30 000 грн

Додаткові відзнаки від журі – по 20 000 грн



Усі учасники, роботи яких прийнято до участі у конкурсі згідно з правилами, отримають гарантовану премію за участь у розмірі 2 500 грн.

Детальніше з умовами конкурсу та відгуками переможців попередніх років можна ознайомитися на офіційному сайті.

Заявки приймаються на електронну пошту: [email protected]