Новий Renault Symbioz уже можна замовити у Миколаєві
В Україні стартували офіційні продажі нового сімейного кросовера Renault Symbioz. Замовити автомобіль уже можна в офіційного дилера Renault у Миколаєві — компанії «М Моторс».
Renault Symbioz належить до компактних кросоверів C-класу. Модель розрахована на щоденні міські поїздки та сімейні подорожі. Автомобіль отримав просторий салон, сучасні системи допомоги водієві та дві гібридні силові установки на вибір.
Дві гібридні версії
Renault Symbioz пропонують у комплектаціях Evolution і Techno. Покупці можуть обрати одну з двох версій:
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1,3 mild hybrid потужністю 140 кінських сил з автоматичною коробкою передач EDC;
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1,8 full hybrid E-Tech потужністю 160 кінських сил з автоматичною багаторежимною коробкою передач.
Вартість версії mild hybrid стартує від 1 мільйона 76 тисяч 900 гривень. Повногібридний Renault Symbioz коштує від 1 мільйона 256 тисяч 900 гривень. Остаточна ціна залежить від комплектації та пропозиції дилера.
Що отримав Renault Symbioz
Кросовер обладнали мультимедійною системою OpenR link із 10,4-дюймовим екраном. Вона підтримує бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay.
Серед доступного обладнання — бездротова зарядка для смартфона, панорамний дах Solarbay із регульованим затемненням та електропривод багажника з функцією «вільні руки».
Автомобіль також може мати до десяти систем допомоги водієві. Зокрема, камеру заднього огляду, контроль сліпих зон, попередження про перешкоди під час виходу з автомобіля та автоматичне перемикання дальнього світла.
Де замовити Renault Symbioz у Миколаєві
Дізнатися про комплектації, умови придбання та замовити Renault Symbioz можна на сайті офіційного дилера Renault у Миколаєві.
Компанія «М Моторс» є офіційним дилером імпортера АТ «Рено Україна» у Миколаєві та Миколаївській області.
Адреса: Миколаїв, проспект Героїв України, 68
Телефон: +38 (0512) 77 88 77
Електронна пошта: [email protected]
Переглянути автомобіль, уточнити актуальну вартість та залишити заявку на консультацію можна на сайті renault.mk.ua.
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