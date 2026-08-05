Новий Renault Symbioz уже можна замовити у Миколаєві

Автосалон Renault «М Моторс» на проспекті Героїв України, 68 у Миколаєві

В Україні стартували офіційні продажі нового сімейного кросовера Renault Symbioz. Замовити автомобіль уже можна в офіційного дилера Renault у Миколаєві — компанії «М Моторс».

Renault Symbioz належить до компактних кросоверів C-класу. Модель розрахована на щоденні міські поїздки та сімейні подорожі. Автомобіль отримав просторий салон, сучасні системи допомоги водієві та дві гібридні силові установки на вибір.

Новий Renault Symbioz — сімейний гібридний кросовер

Дві гібридні версії

Renault Symbioz пропонують у комплектаціях Evolution і Techno. Покупці можуть обрати одну з двох версій:

1,3 mild hybrid потужністю 140 кінських сил з автоматичною коробкою передач EDC;

1,8 full hybrid E-Tech потужністю 160 кінських сил з автоматичною багаторежимною коробкою передач.

Вартість версії mild hybrid стартує від 1 мільйона 76 тисяч 900 гривень. Повногібридний Renault Symbioz коштує від 1 мільйона 256 тисяч 900 гривень. Остаточна ціна залежить від комплектації та пропозиції дилера.

Що отримав Renault Symbioz

Новий гібридний кросовер Renault Symbioz і Renault Symbioz — вигляд збоку

Кросовер обладнали мультимедійною системою OpenR link із 10,4-дюймовим екраном. Вона підтримує бездротове підключення Android Auto та Apple CarPlay.

Серед доступного обладнання — бездротова зарядка для смартфона, панорамний дах Solarbay із регульованим затемненням та електропривод багажника з функцією «вільні руки».

Автомобіль також може мати до десяти систем допомоги водієві. Зокрема, камеру заднього огляду, контроль сліпих зон, попередження про перешкоди під час виходу з автомобіля та автоматичне перемикання дальнього світла.

Де замовити Renault Symbioz у Миколаєві

Дізнатися про комплектації, умови придбання та замовити Renault Symbioz можна на сайті офіційного дилера Renault у Миколаєві.

Компанія «М Моторс» є офіційним дилером імпортера АТ «Рено Україна» у Миколаєві та Миколаївській області.

Адреса: Миколаїв, проспект Героїв України, 68

Телефон: +38 (0512) 77 88 77

Електронна пошта: [email protected]

Переглянути автомобіль, уточнити актуальну вартість та залишити заявку на консультацію можна на сайті renault.mk.ua.