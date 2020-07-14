Британский художник стрит-арта Бэнкси разрисовал вагон лондонского метрополитена, посвятив свою новую работу пандемии коронавируса.

Видео опубликовано в Instagram и Youtube-канале Бэнкси, пишет Лига.Новости.

На внутренних стенах вагона он изобразил несколько крыс – они спускаются на парашютах из защитных масок, чихают зеленой слизью, обрызгивают пространство санитайзером и т.д.

Процесс создания граффити записан на видео: человек, в защитном костюме и маске, появляется на станции метро в Лондоне с баллоном, похожим на емкость для дезинфецирующей жидкости. Он заходит в вагон и начинает рисовать. В вагоне есть также человек, похожий на обычного пассажира – он удивленно и заинтересованно наблюдает за процессом.

Художник заканчивает работу, когда поезд подходит к следующей станции, он покидает вагон, в который заходят люди. Художник поднимается по ступеням.

Напомним, ранее Бэнкси опубликовал в своем Instagram-аккаунте изображение новой картины на тему протестов в США, которые начались после смерти задержанного полицией афроамериканца Джорджа Флойда.