Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь заявил, что украинский язык может стать официальным в странах ЕС.

Об этом он сказал в комментарии «Стране».

— Это усилит наши позиции на международной арене, а также будет способствовать ее перспективному применению в качестве обязательного в странах ЕС. Сейчас мы ведем переговоры с европейской ассоциацией языковых институций, чтобы Украина получила ассоциированное членство до конца этого года, — сказал Тарас Креминь.

Также Тарас Креминь рассказал, что по состоянию на 22 января на электронный адрес Уполномоченного по защите государственного языка поступило 186 жалоб о нарушении закона Украины об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.

— Больше всего жалоб поступило из Киева. В основном эти нарушения касаются вывесок, ценников не на государственном языке, а также отсутствия украиноязычных версий интернет магазинов, — добавтил он.

Напомним, за первую неделю действия статьи 30 Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного», по которой вся сфера обслуживания должна перейти на украинский, к языковому омбудсмену с жалобами относительно нарушений обратились 34 человека.