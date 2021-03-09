В субботу, 6 марта, в Областном дворце культуры в Николаеве состоялся праздничный концерт в честь Международного женского дня.

Об этом уведомляет пресс-центр Областного дворца культуры.

Ведущими торжественного мероприятия стали Дарья Змеул и Роман Власенко. На сцене выступили воспитанники разнообразных творческих коллективов Областного дворца культуры.

Среди них — народный ансамбль бального танца «Грация» руководителя Романа Гусакова, ансамбль классического танца «Grand Pas» под руководством Юлианы Джулай, образцовый ансамбль современного танца «Пасадена» Екатерины Алексеевой, образцовый ансамбль танца «Юнги» заслуженного работника культуры Украины Эллы Акманов, а также народный ансамбль танца «Судостроитель» под руководством Антона Кизельмана.

Кроме того, концертную программу дополнили и вокалисты. В частности, выступили с номерами солист Областного дворца культуры Игорь Гордеев, солисты образцового вокального ансамбля «ФрешТайм» Даниил Смоляр, Вячеслав Стремецкий, Ангелина Иванова, Руслана Волкова и Илья Шишлов, сам коллектив «ФрешТайм», его руководитель Екатерина Тихонова, а также Дарья Змеул и Павел Гурец.

Ранее начальник управления культуры Николаевского горсовета Юрий Любаров рассказал, что День города в Николаеве проведут 22 мая. На этот день запланирован большой праздничный концерт и различные конкурсные программы.