За семь прошедших лет украинские книги стали пользоваться большим спросом за границей: так, с 2013 по 2020 год количество переведенных книг выросло с 48 до 153.

Такой статистикой обладает Украинский институт книги.

Институт отмечает, что если в 2013 году количество переведенных украинских книг не превышало и пяти десятков наименований, то после 2015 года заметен стабильный рост, с каждым годом количество завершенных переводов подростало на десяток-второй в год.

Небольшой отскок наметился в 2019 году после рекордного 2018. Однако эти цифры могут быть закономерным последствием внутренней политики украинских издательств, которые решили развивать рынок отечественный.

Среди самых активных покупателей украинских книг за последние 7 лет - Болгария (143 названия), Китай (98 названий), Вьетнам (61 название), Польша (47 названий), Словакия (41 название), США и Чехия (по 30 названий) . За это время в мире было выдано более 830 переводов с украинского.

Среди публикаций преобладает детская литература, хотя с 2014-го года резко возросла популярность художественных и нехудожественных изданий на политическую и историческую тематики. Азиатские рынки, в первую очередь Китай и Вьетнам, интересуются исключительно книжной продукцией для детской аудитории.

Напомним, переводы книг, написанных языками ЕС или национальных меньшинств Украины, могут рассчитывать на 4 тысячи евро. Грант покроет львиную долю расходов, связанных с публикацией и продвижением книги.