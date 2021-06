Победителем Международной Букеровской премии этого года признали французского писателя Дэвида Диопа с книгой «Ночью вся кровь черная» (At Night All Blood is Black).

Об этом сообщает официальный сайт The Booker Prizes

Дэвид Диоп стал первым французским автором, который получил Международную Букеровскую премию. Он живет во Франции, где преподает литературу XVIII века в Университете По.

Роман «Ночью вся кровь черная» рассказывает об истории сенегальца, который воевал за Францию на Западном фронте во время Первой мировой войны. Переводится на 13 языков.

Приз в размере 50 тысяч фунтов будет разделен между автором и переводчицей книги Анной Мошовакис, чтобы обеспечить их равное признание.

Букеровская премия — самая престижная литературная награда, с 1969 года ежегодно вручается в Великобритании. За 40 лет Букеровская премия стала ведущей в области литературы.

Напомним, в ноябре в Лондоне шотландского писателя Дугласа Стюарта объявили лауреатом Букеровской премии 2020 года.