В выставочном зале Николаевского городского дворца культуры и искусств (Никольская, 54, вход с Соборной) 18 июня состоится открытие выставки «Магия иллюстрации», где будут представлены книжные иллюстрации николаевских художниц Татьяны Кручининой, Анны Сурган и Светланы Чебановой.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила куратор выставки — искусствовед, кандидат филологических наук Александра Филоненко.

В этот же день, 18 июня, в выставочном зале состоится презентация книги Александры Филоненко «Арабески и Сны».

Отмечается, что работы художниц будут доступны к просмотру до 27 июня.

Напомним, книга «Арабески и сны» Александры Филоненко ранее одержала победу в номинации «Лучший литературный дебют» по итогам ХV областного конкурса «Лучшая николаевская книга».