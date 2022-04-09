Песня группы Pink Floyd «Hey Hey Rise Up», в которой использовался вокал лидера группы «Бумбокс» Андрея Хлывнюка, заняла первое место в чарте iTunes в 27 странах мира.

Об этом сообщил на Facebook депутат Владимир Вятрович.

— А ми тую червону калину поднимем к вершинам музыкальных чартов, — написал Владимир Вятрович.

Согласно прикрепленному к посту скриншоту, песня лидирует в таких странах, как Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Финляндия, Франция, Австралия, Канада и других.

Песня была опубликована Pink Floyd 8 апреля, она стала первой композицией, которую группа выпустила с 1994 года. В ней используется вокал Андрея Хлывнюка, который спел песню «Ой у лузі червона калина».

Андрей Хлывнюк спел «Червону калину» на Софийской площади в первые дни полномасштабной войны в Украине. Ремикс на нее позже сделал южноафриканский музыкант The Kiffness. Песня быстро стала популярной во всем мире.

Какая ситуация в Николаеве?

Ночью 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале «специальной военной операции» против Украины. Российские войска нарушили украинскую госграницу. В Николаеве и других украинских городах прогремели взрывы, а Украине ввели военное положение.

С начала войны Николаев находится в обороне. Оккупанты продолжают обстреливать военную инфраструктуру, жилые дома, а также просто беспорядочно обстреливают город. В частности, оккупанты нанесли ракетный удар по казарме с украинскими защитниками в Николаеве.

Россияне пытались взять Николаев в кольцо, однако безуспешно. Украинские защитники практически каждый день отражают атаки оккупантов. Они ликвидируют колонны вражеской техники, сбивают российские самолеты и берут в плен оккупантов.

Сегодня россияне обстреливают Николаева со стороны Кропивницкого и со стороны Херсона из систем залпового огня «Град» и «Смерч», в том числе с кассетными боеприпасами. Россияне обстреляли государственное предприятие «Зоря»-«Машпроект», гостиницу «Ингул», психиатрическую больницу, нанесли повреждения объектам морской инфрастуктуры – заводу «Океан» и морпорту.

Есть пострадавшие и погибшие среди мирного населения города. Так, в результате российских обстрелов Николаева только 13 марта погибли 9 человек.

После того как в Николаев пришло подкрепление ВСУ, они совершили ряд успешных атак по позициям российских войск 10 марта. Оборона Николаева успешно атаковала оккупантов в Чернобаевке Херсонской области и теперь колонна российскойтехники отодвинулась за Днепр. Всего за двое суток на николаевском направлении украинские защитники убили больше 200 мобилизованных из ДНР оккупантов, другие отказывают принимать участие в боевых действиях.

Успешные действия украинских подразделений на изюмском и николаевском направлениях заметили в Минобороны США. Там пришли к заключению, что ВСУ могут идти в контрнаступление и способны «возвращать территории», временно занятые ВС РФ.

24 марта Президент Украины Владимир Зеленский присвоил Николаеву звание города-героя.