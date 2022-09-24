Первая леди Украины Елена Зеленская встретилась в Нью-Йорке с генеральным директором Метрополитен-опера Питером Гэлбом и его женой, дирижером Кэри-Линн Уилсон.

Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента Украины.

«С начала российской агрессии театр поддержал нашу страну. 1 марта перед вечерним спектаклем хор и оркестр Метрополитен-опера исполнили гимн Украины. В марте театр официально заявил о прекращении контрактов и выводе из постановок российской оперной певицы Анны Нетребко, отказавшейся публично осудить агрессию РФ. Ее партии в дальнейшем исполняла украинка Людмила Монастырская», – говорится в сообщении.

Кроме того, супруга гендиректора Метрополитен-опера создала Ukrainian Freedom Orchestra, ставший мощным голосом украинских художников. С 28 июля по 20 августа коллектив дал 13 концертов на знаковых площадках мира. Финансовую поддержку проекта обеспечила, в частности, личная работа Питера Гелба по фандрейзингу.

Зеленская поблагодарила супругов за поддержку.

— Украина очень ценит вашу солидарность, – заверила она.

Первая леди обсудила продление жизни Ukrainian Freedom Orchestra. В ходе встречи также были обсуждены несколько совместных с Метрополитен-опера проектов.

– Это заказ и написание оперы. Такова наша совместная инициатива по отбору композиторов и заказу оперного произведения может стать одним из уникальных прецедентов в оперном мире. Предлагаем также начать регулярную программу стажировок для украинских специалистов оперной сферы – менеджеров, программных директоров, художников по декорациям и костюмам, работников технических служб, - сказала она.

Елена Зеленская отметила, что это станет важным вкладом в развитие современного оперного театра в Украине.