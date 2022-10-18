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Российские власти под предлогом «эвакуации» могут вывезти ценности из музеев Крыма и других оккупированных территорий.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
План «внешней эвакуации» из музеев АР Крым на территорию РФ предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона отметил , что в оккупированном Крыму более 30 музеев и заповедников. Там находятся 1,2 млн. экспонатов, стоимость которых может составлять от миллионов до сотен миллионов.
МКиП обратилась в ЮНЕСКО и другие международные организации с призывом не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором.
— ЮНЕСКО может помочь, во-первых, сделать невозможным незаконный трафик музейных ценностей, во-вторых, важен сам факт фиксации военных преступлений, и в-третьих, мы призываем отказаться от сотрудничества ЗРФ, их музеями и устранения РФ с ЮНЕСКО, по крайней мере, из руководящих органов, – говорит Александр Ткаченко.
По его словам, сейчас важно публично говорить, что россияне действуют незаконно.
— Крым рано или поздно станет Украиной, нужно держать руку на пульсе этих процессов, – говорит он.
Напомним, российские оккупанты захватили областной Херсонский художественный музей имени Шовкуненко.
Российские власти под предлогом «эвакуации» могут вывезти ценности из музеев Крыма и других оккупированных территорий.
Об этом сообщили в Министерстве культуры и информационной политики Украины.
План «внешней эвакуации» из музеев АР Крым на территорию РФ предусматривает первоочередной вывоз наиболее ценных предметов, в частности, археологических находок из драгоценных металлов.
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко в эфире телемарафона отметил , что в оккупированном Крыму более 30 музеев и заповедников. Там находятся 1,2 млн. экспонатов, стоимость которых может составлять от миллионов до сотен миллионов.
МКиП обратилась в ЮНЕСКО и другие международные организации с призывом не допустить очередного нарушения международного права государством-агрессором.
— ЮНЕСКО может помочь, во-первых, сделать невозможным незаконный трафик музейных ценностей, во-вторых, важен сам факт фиксации военных преступлений, и в-третьих, мы призываем отказаться от сотрудничества ЗРФ, их музеями и устранения РФ с ЮНЕСКО, по крайней мере, из руководящих органов, – говорит Александр Ткаченко.
По его словам, сейчас важно публично говорить, что россияне действуют незаконно.
— Крым рано или поздно станет Украиной, нужно держать руку на пульсе этих процессов, – говорит он.
Напомним, российские оккупанты захватили областной Херсонский художественный музей имени Шовкуненко.