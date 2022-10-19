Украинская диджейка Дарья Коломиец и главная редактор издания Kyiv Independent Ольга Руденко попали в престижный рейтинг Next Generation Leaders 2022, который составляет журнал TIME.

Журнал TIME представил ежегодный рейтинг Next Generation Leaders , в котором знакомит с лидерами следующего поколения. В список из 20 человек вошли сразу две украинки.

Диджейка Дарья Коломиец попала в рейтинг за то, что она прилагает усилия, чтобы мир услышал истории украинцев о войне, которую Россия развязала против Украины. Она их собирает и рассказывает миру.

Главную редактора издания Kyiv Independent Ольгу Руденко внесли в рейтинг за то, что ее издание является окном для мира в войну России против Украины. TIME отмечает, что в первые дни войны это украинское англоязычное издание стало одним из главных источников новостей об Украине для мира.

Также представителями Следующего поколения лидеров стали пополярный TikTok-блогер, снимающий сатирические ролики, Хаби Лейм, звезда сериала Игра в кальмара актриса Ли Юми, новый креативный директор бренда Salvatore Ferragamo Максимиллиан Дэвис и другие.

Напомним, социологическая группа «Рейтинг» в рамках проекта «Народный ТОП" продолжила исследование выдающихся украинцев всех времен.