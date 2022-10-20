Усилиями команды волонтеров, при содействии Министерства культуры и информационной политики и Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию, создан благотворительный проект «Save the Spot», направленный на помощь пострадавшим от войны организациям культурного сектора Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по искусствам и художественному образованию.

— «Save the Spot» – это платформа, на которой каждый желающий может сделать пожертвование и помочь избранному музею, библиотеке, зданию культуры, зоопарку и многим другим, нуждающимся в помощи. Сориентированная платформа на получение помощи в основном от иностранцев, поскольку сам сайт исключительно англоязычный, однако помогать могут абсолютно все желающие, говорится в сообщении.

Отмечается, что вся собранная сумма отправляется непосредственно на счет получателя, а Save the Spot не получает прибыли и не удерживает комиссию по переводам.

— Мы знаем, как тяжело сфера культуры переживает времена войны и считаем, что поддерживать этот сектор чрезвычайно важно. Наша команда создала инструмент, который позволит людям из разных стран, для которых культура является важной частью жизни, помочь сохранить культурно-историческое наследие Украины, рассказывают разработчики.

Музеи, театры, дома культуры, галереи и другие организации, которые уже зарегистрировались на платформе, уже начали принимать пожертвования от посетивших сайт иностранцев.

Напомним, 5 июля в результате ракетного удара, нанесенного российскими войсками, был уничтожен ДК «Корабельный» в Николаеве.