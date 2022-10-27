Ученые из Американского химического общества заявили о том, что им удалось раскрыть тайну звучания скрипок Антонио Страдивари, считающихся одними из лучших подобных инструментов. Проведя нанометровое исследование двух скрипок, ученые обнаружили между слоем лака и древесиной тонкую прослойку белка.

Об этом сообщает Science Daily.

По мнению многих музыкантов, скрипки Страдивари воспроизводят звук с частотой, недоступной современным инструментам. И, вероятно, именно этот маленький штрих делает эти музыкальные инструменты особенными.

Предыдущие исследования показали, что некоторые скрипки, созданные Страдивари, имеют скрытое покрытие под блестящим лаком. Назначение этого покрытия состояло в том, чтобы сгладить древесину, что влияло на ее резонанс и воспроизводимый звук. Понимание того, из чего состоит эта прослойка, могло бы помочь в воспроизведении звучания легендарных скрипок в современных инструментах.

В ходе исследования ученые решили изучить две скрипки Страдивари – Сан-Лоренцо 1718 и Тоскано 1690 года.

Используя метод, ранее использовавшийся на исторических скрипках, синхротронную инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье, команда обнаружила, что оба образца имели промежуточный слой. Но этот метод не позволил определить состав слоя. После этого ученые обратились к микроскопии сканирующего ближнего поля с инфракрасным рассеянием (IR s-SNOM). Аппарат IR s-SNOM включает микроскоп, собирающий изображение шириной в десятки нанометров и измеряющий инфракрасный свет, рассеивающийся от слоя покрытия и древесины, для сбора информации об их химическом составе.

Напомним, группа исследователей обратилась к правительствам и неправительственным организациям, призывая их наделить океан теми же правами, которые обладают животными и людьми. По мнению ученых, это станет первым шагом по защите морских экосистем планеты.