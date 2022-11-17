Артём Гумилевский и Сергей Мельниченко, фотографы из Николаева. Фото: Николаевская областная универсальная научная библиотека

Николаевский фотограф Артем Гумилевский, автор фотопроекта « Город», получил медаль победителя премии Global Peace Photo Award 2022, сообщается на сайте премии.

Об этом пишет ИМИ.

Гумилевский начал снимать фотопроект еще в марте 2020 года, когда началась пандемия COVID-19. По его словам, проект самоироничен, но в то же время является путём к восприятию себя.

— Мы видим очень, очень тяжелого человека. Мы видим странные, комические, смешные, загадочные, трогательные, причудливые, абсурдные, но вместе с тем милые позы, которые он принимает. […] Зная, что он прислал нам свои фотографии из Украины, начинаем задавать себе вопрос: зачем он это делает? кто он такой? что он хочет нам сказать? Он говорит о времени, когда не только государства закрыли свои границы. По сути, каждый человек должен был отрезать себя от мира. Сосед стал опасным, мы должны были закрыться в себе. И так мы столкнулись с самими собой – часто более интенсивно, чем это было бы хорошо для нас. Мы также столкнулись со своей внутренней пустотой, – комментирует работы Гумилевского журналист Петер-Матиас Гранде.

По словам автора фотопроекта, со временем серия автопортретов «вышла за пределы забавы самоизоляции и стала личным дневником, где каждый снимок можно ассоциировать с важными событиями, мыслями или интимными переживаниями».

– В период карантина я начал создавать постановочные автопортреты в домашних условиях. На фото, которое стало началом серии, я словно прячусь за комнатными растениями в углу. В последующих работах я хоть и обращаюсь к самоиронии, но все же, фотографируя себя в обнаженном виде, проживаю моменты самопринятия, – отмечает фотограф, описывая свой проект.

Церемония награждения прошла 14 ноября в австрийском парламенте.

Артём Гулевский родился в Николаеве в 1986 году. Руководил сельскохозяйственной компанией, а впоследствии стал советником по культуре, образованию и спорту в областном совете.

Углубленно заниматься фотографией Артем Гумилевский начал в 2019 году, пройдя курс в Музее Харьковской школы фотографии Сергея Мельниченко. Свои работы он выставлял в Польше, Венеции, Нью-Йорке, Германии, Англии, Швейцарии и Чехии.