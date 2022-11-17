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Общественное Вещание обнародовало список из десяти финалистов национального отбора на участие в нынешнем «Евровидении». Финал состоится ровно через месяц - 17 декабря в Киеве.
Об этом сообщило «Общественное».
В десятку финалистов попали:
Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.
Всего Общественное Вещание получило 384 заявки на национальный отбор, а лонглист насчитывал 36 участников.
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.
Общественное Вещание обнародовало список из десяти финалистов национального отбора на участие в нынешнем «Евровидении». Финал состоится ровно через месяц - 17 декабря в Киеве.
Об этом сообщило «Общественное».
В десятку финалистов попали:
Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.
Всего Общественное Вещание получило 384 заявки на национальный отбор, а лонглист насчитывал 36 участников.
Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.