Общественное Вещание обнародовало список из десяти финалистов национального отбора на участие в нынешнем «Евровидении». Финал состоится ровно через месяц - 17 декабря в Киеве.

Об этом сообщило «Общественное».

В десятку финалистов попали:

2TONE – «Цветок»;

Angelina - «Stronger";

DEMCHUK - «Alive";

FIINKA - «Довбуш";

Jerry Heil - «WHEN GOD SHUT THE DOOR";

KRUTЬ — «Колыбельная»;

Moisei - «I'm Not Alone";

OY Sound System - «Ой, тоскую";

Tember Blanche - «Я дома";

TVORCHI - «Heart Of Steel».

Презентация песен участников финала и жеребьевка, определяющая порядок выступлений финалистов, состоится в начале декабря.

Всего Общественное Вещание получило 384 заявки на национальный отбор, а лонглист насчитывал 36 участников.

Напомним, 17 декабря состоится финал Национального отбора на самый масштабный песенный конкурс «Евровидение-2023». При этом чтобы участники чувствовали себя в безопасности, финал пройдет в укрытии.