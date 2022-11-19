Украинская драма «Клондайк» Марины Эр Горбач завоевала награды на кинофестивалях в Анкаре в Турции и греческих Салониках.

Об этом говорится в сообщении Госкино.

Фильм «Клондайк» Марины Эр Горбач, созданный при поддержке Госкино, победил в трех номинациях на 33 Кинофестивали Анкары:

«Лучший оператор» – Святослав Булаковский;

«Лучший композитор» – Звиад Мгебришвили;

«Лучшая работа художников» – Мария Денисенко, Андрей Гречишкин, Виталий Сударков.

Также драма получила награду «Золотой Александр» за лучший полнометражный фильм в секции «Meet The Neighbors» от жюри 63-го Международного кинофестиваля Салоник.

В фильмировании приняли участие такие актеры как Оксана Черкашина («Плохие дороги»), Сергей Шадрин («Черный ворон»), Олег Щербина («Черкассы», «И будут люди»).

«Июль 2014, Донбасс. Молодые супруги готовятся стать родителями. Несмотря на постоянные ссоры, муж и брат жены стремятся к одному — эвакуировать беременную женщину. Но она отказывается уезжать, даже когда село захватывают вооруженные группировки. Между тем, в небе над ними сбивают гражданский самолет», - говорится в синопсисе фильма.