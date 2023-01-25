Документальный фильм «Дом из скалок» (A House Made of Splinters) производства Дании, Украины, Швеции и Финляндии попал в список номинантов на Оскар-2023.

Это фильм об украинских детях, живущих в приюте, расположенном рядом с линией фронта, пишет НВ.

«Дом из скалок» режиссера датчанина Симон Леренг Вильмонт будет соревноваться за награду Оскар 2023 в категории «Лучший документальный фильм».

Фильм создан в копродукции Дании, Украины, Швеции и Финляндии. От украинской стороны второй режиссер и линейный продюсер – Азад Сафаров.

— Это впервые украинский фильм и фильм об Украине номинирован на премию Американской киноакадемии, — отмечает издание.

«Дом из скалок» рассказывает об украинских детях из сложных семей, которые попали в приют, расположенный рядом с линией фронта. В приюте они проводят девять месяцев. Далее они либо возвращаются к родителям, либо попадают в интернат или в приемную семью.

Победители Оскара 2023 года станут известны на церемонии награждения, которая состоится в Лос-Анджелесе 12 марта. Ведущим церемонии станет американский комик и телеведущий Джимми Киммел.

Ранее Оскаровский комитет объявил участника национального отбора на выдвижение на премию «Оскар» Американской академии кинематографических искусств и наук в категории «Международный полнометражный фильм» от Украины.