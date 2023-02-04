Министерство культуры Украины создало рабочую группу Art Sanct Task Force, которая будет заниматься предотвращением торговли произведениями искусства, украденными русскими во время войны.

Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко.

— Мы вместе с НАПК начинаем работу по отслеживанию нарушения санкций в мировых операциях на рынке искусства и предотвращению незаконной торговли предметами искусства, которые были похищены оккупантами в Украине во время войны в рамках рабочей группы Art Sanct Task Force, – говорится в сообщении.

Отмечается, что цель группы – выявление похищенных во время войны в Украине художественных предметов и предметов старины, недопущение их свободного обращения в мире и поиск творческих активов подсанкционных россиян с целью дальнейшей заморозки этих активов и их конфискации.

На сегодняшний день повреждено или разрушено более 1500 объектов культурного наследия и культурной инфраструктуры.

— Мы находимся в контакте с международными и украинскими правоохранительными органами и профильными организациями, чтобы привлечь Россию к ответственности, арестовать ее активы в мире и предотвратить международный трафик похищенного, – отметил министр.

Также он сообщил, что это сложный и длительный процесс из-за его масштабов, который мир не видел со времен Второй мировой войны.

По данным СМИ, только с территории Херсона за время оккупации российские военные вывезли около 15 тысяч музейных экспонатов. В частности, россияне вывезли экспозицию и архивы Херсонского областного художественного музея им. Алексея Шовкуненко. В постоянной экспозиции музея была иконопись XVII-начала XX века, украинское искусство ІІ половины XIX-начала XX века.

Часть украденного удалось идентифицировать на фотографиях в Центральном музее Тавриды в Симферополе.