Группа «Антитела», участники которой защищали Украину на фронте, представила полноценную музыкальную премьеру, песню, которая передает эмоции и впечатления, пережитые музыкантами за этот год.

Коллектив представил песню «Фортеця Бахмут». Этой песней участники группы преследуют цель усилить дух военных, защищающих наше государство, держа огромный фронт и горячий клочок украинской земли, еще один символ устойчивости, смелости и силы - город Бахмут. Песня должна помогать украинскому народу проходить сложные испытания и принимать трудные решения в необходимое для Родины время, отмечают в пресс-службе группы.

Лирика композиции была создана в сутки. Мелодия и гармония написана солдатом, музыкантом группы Сергеем Вусиком и есть в музыкальном арсенале группы давно, однако ждала своего времени и сегодня была дополнена аранжировкой и чертами, которые музыканты получили на войне.

«Крепость Бахмут» – это посвящение стойкости и подвига украинского народа, украинских военных, борющихся против неоправданной несправедливой агрессии России.

— Мы как музыканты понимали, что нам нужно сделать что-то вдохновляющее, с чем хотелось бы рвать землю, идти в бой, стоять и не отступать. Но как граждане, имеющие боевой опыт, понимаем, что свое дело и свою задачу нужно делать спокойно, как тому учили нас, и что за нашими спинами, за спинами тех, кто именно сейчас с оружием против оккупантам - будущее Украины. И что бы ни происходило вокруг, ты должен взять себя в руки и делать все, что от тебя зависит в лучшем виде. Так случилось, что таких ситуаций и мы пережили достаточно, потому как никто понимаем о чем поем и за что стоят наши собратья в самой адской точке мира сегодня, — рассказывает лидер группы Антитела Тарас Тополя.

«Стены горят в бою, мама, а я стою!». На Ютуб-канале музыкантов опубликован лирик-видео в песне, в котором мы видим кадры разрушенного города Бахмут, снятые музыкантами группы и нашими друзьями несколько дней назад.

— Перед официальным релизом мы показывали песню нашим друзьям-военным, и получали в ответ только одно: скорее выпускайте эту песню, она нужна именно сейчас, – делится лидер группы Антитела Тарас Тополя.

Премьера клипа на песню «Фортеця Бахмут» запланирована на 10 февраля. Съемки, в том числе, происходили на передовой. В настоящее время больше деталей музыканты не сообщают. В планах группы также выпустить видеоклип на акустическую версию песни.

Напомним, музыканты группы Антитела в августе 2022 года, после выхода батальона с позиций на передовой, были откомандированы из Харьковщины в Киев, где музыканты начали также осуществлять активную культурно-информационную деятельность, усилили деятельность благотворительного фонда «Антитела», который занимается детьми погибших. 130 батальона, обеспечением ВСУ и недавно ремонтом трофейной техники. Недавно фондом группы Антитела были закуплены и переданы на передовую 5 мощных антидроновых комплексов на сумму 6 000 000 гривен, которые уже успешно работают на позициях и помогают уничтожать врага. Также музыкантам были вручены награды за оборону Киевщины и военную доблесть. Поддержать ВСУ и деятельность благотворительного фонда Антитела по ссылке.

В феврале 2023 Антитела отправляются в международный тур с целью популяризации украинской музыки за рубежом, знакомства с героической борьбой Украины через проведение музыкальных мероприятий. Первая страна Англия, Лондон 26.02, далее в планах артистов – Чехия, Германия, Польша, Израиль, Франция, США и Канада. Список стран будет расширяться. Детали на официальном сайте группы Антитела.