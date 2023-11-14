Національна академія мистецтва та науки звукозапису оголосила номінантів на 66-ту премію Греммі.

Про це пише «УП. Життя»

Цього року лідеркою за кількістю номінацій стала R&B та хіп-хоп виконавиця SZA. Вона потрапила одразу до дев’яти категорій: зокрема, альбом співачки «SOS» змагатиметься за перемогу у номінації «Альбом року», а сингл «Kill Bill» — у категорії «Запис року» та «Пісня року».

Інші виконавці з найбільшою кількістю номінацій: Фібі Бріджерс (7), Вікторія Моне, Джон Батіст, гурт Boygenius, Майлі Сайрус, Біллі Айліш, Олівія Родріґо та Тейлор Свіфт (по 6). Тейлор Свіфт також встановила рекорд Греммі за кількістю номінацій на «Пісню року» — її висували на нагороду сім разів. Якщо вона здобуде перемогу в цій категорії — це трапиться уже вчетверте і зробить Свіфт лідеркою за кількістю статуеток за «Альбом року».

Ще одним тріумфатором серед номінантів на Греммі 2024 став один з найбільших кінохітів цього року «Барбі». Саундтрек до стрічки зібрав 11 номінацій, серед яких «Найкраща пісня, написана для візуальних медіа», «Пісня року», «Запис року», «Найкраще сольне поп-виконання», «Найкраща реп-пісня» тощо.

На Греммі 2024 вперше нагородять переможців у трьох нових категоріях: «Найкраще виконання африканської музики», «Найкращий альтернативний джазовий альбом» і «Найкращий танцювальний поп-запис». Загалом цьогоріч премія складатиметься із 94 номінацій.

Нагадаємо, у 2020 році українська піаністка Надія Шпаченко отримала нагороду «Греммі», її альбом «Poetry of Places» переміг у категорії «Найкраща класична збірка».