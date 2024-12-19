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У США на подвірʼї будинку знайшли рештки мастодонта — пращурів слонів

У Нью-Йорку знайшли щелепу мастодонта, фото: музей штату Нью-ЙоркаУ Нью-Йорку знайшли щелепу мастодонта, фото: музей штату Нью-Йорка
У США в штаті Нью-Йорк місцеві знайшли на задньому дворі свого будинку цілу щелепу, уламок ребра та частину кістки пальця доісторичної істоти. Рештки належать мастодонту — вимерлому ссавцю, який жив мільйони років тому.

Увагу власника ділянки привернули два незвичайні зуби, які стирчали з верхнього шару ґрунту та були вкриті опалим листям, повідомляє CNN із посиланням на Музей штату Нью-Йорка.

«Коли я знайшов зуби й оглянув їх у своїх руках, я зрозумів, що це щось особливе, і вирішив викликати експертів», — розповів власник ділянки.

Зазначається, що під час розкопок фахівці знайшли повну, добре збережену щелепу мастодонта, а також шматок кістки пальця. Науковці вважають, що скамʼянілості належали дорослій особині представника виду.

Слід зазначити, що мастодонти — вимерлі ссавці роду Mammut, які вперше з'явилися в період раннього міоцену (від 23 мільйонів до 2,6 мільйона років тому) і продовжували населяти Землю до епохи плейстоцену (від 2,6 мільйона до 11 700 років тому).

Тварин вважають далекими родичами сучасних слонів. Доісторичні істоти мали всесвітнє поширення, але ті, що проживали в Північній Америці, мали зріст до 2,5-3 метрів і важили близько 5400 кілограмів.

У Нью-Йорку знайшли щелепу мастодонта, фото: музей штату Нью-ЙоркаУ Нью-Йорку знайшли щелепу мастодонта, фото: музей штату Нью-Йорка

Науковці вважають, що причиною вимирання мастодонтів стала конкуренція за їжу, зміна клімату та надмірне полювання на них ранніх людей.

Рештки тварини знайшли в окрузі Орандж — території, яку називають головною «гарячою точкою» штату Нью-Йорка для пошуку решток доісторичних родичів слонів. Раніше тут знайшли близько 50 скамʼянілостей мастодонтів. Ця щелепа мастодонта дає можливість вивчити екологію цього виду, що покращить розуміння екосистем льодовикового періоду в цьому регіоні.

Як відомо, щелепу та інші рештки мастодонта передадуть для подальшого аналізу, зокрема вуглецевого дослідження, яке допоможе встановити вік знахідки. Крім того, науковці спробують з'ясувати особливості раціону ссавця та довкілля, в якому він проживав.

Раніше у Запоріжжі знайшли рештки мамонта біля річки Дніпро. Знахідка вважається важливою для вивчення історії регіону. Вчені вивчають знайдені кістки.

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