У Миколаєві приберуть ще шість кіосків, які встановили без дозволів

Кіоски з написом «Позвони» у Миколаєві, архівне фото «МикВісті»

Виконавчий комітет Миколаєві погодив демонтаж ще шести кіосків, які встановили без належних дозволів у Центральному та Заводському районах міста.

Відповідне рішення ухвалили на онлайн-засіданні виконкому 23 квітня, пишуть «МикВісті».

Комунальники мають прибрати кіоски протягом місяця. Їх розмістили з порушеннями — без погоджень або на землі, яка не відведена під комерцію. Йдеться про такі споруди:

кіоск із написом «ПИТНА ВОДА» на вулиці Севастопольській, навпроти будинку № 61;

два кіоски з написом «ПОЗВОНИ» — на вулиці Ігоря Бедзая, біля будинку № 2, та на вулиці Рюміна, біля будинку № 19;

кіоск незвичної форми (у вигляді ромба) біля будинку № 27 на проспекті Центральному;

кіоск «Рум’яний хліб» біля будинку № 79 на проспекті Героїв України;

ще одну тимчасову споруду біля будинку № 93 на тому ж проспекті.

Нагадаємо, що 10 вересня 2024 року по вулиці Космонавтів 142 почали пиляти платани, щоб звільнити місце для будівництва торгового павільйону. В екоінспекції повідомили, що порушникам загрожує штраф. Однак це не зупинило забудовників і 12 вересня на цій алеї продовжили знищувати дерева.

Згодом міський голова Олександр Сєнкевич повідомив, що дозвільних документів на спил дерев за адресою вулиця Космонавтів, 142, департамент житлово-комунального господарства не видавав.

Управління державного архітектурно-будівельного контролю (ДАБК) міської ради зупинило самовільне будівництво торговельного павільйону на вулиці Космонавтів, 142. Перевірка показала, що будівництво споруди, закладка фундаменту та встановлення металевого каркасу підприємством ТОВ «Преммікс» здійснювалось без жодних дозвільних документів.

Своєю чергою, депутатка Миколаївської обласної ради від партії «Європейська солідарність» Алла Ряжських, яка очолює обласну комісію з питань екології, розкритикувала міську владу за бездіяльність щодо масового знищення дерев у місті.