Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

Цього тижня в Миколаєві заплановано низку подій — від показів фільмів до музичних виступів. «МикВісті» підготували підбірку заходів, які можуть зацікавити містян.

1 серпня, пʼятниця, 19:30 — супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS

«Оновлена програма та улюблені хіти! Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.