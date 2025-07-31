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Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві

Миколаїв, сквер «Сердце міста». Фото: «МикВісті»Миколаїв, сквер «Сердце міста». Архівне фото: «МикВісті»

Цього тижня в Миколаєві заплановано низку подій — від показів фільмів до музичних виступів. «МикВісті» підготували підбірку заходів, які можуть зацікавити містян.

 

ДОФ

 

1 серпня, пʼятниця, 19:30 — супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS

«Оновлена програма та улюблені хіти! Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.

Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.

Афіша на сайті mykolaiv.karabas.comАфіша на сайті mykolaiv.karabas.com

 

Кінотеатр Multiplex

 

Афіша 1-6 серпня

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Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі

Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі

Руда Соня — екшн, бойовик, фентезі, трилер, драма

Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн

Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія

Голий пістолет — комедія, екшн

Поверни її мені — жахи, трилер

Супермен — пригоди, екшн

Формула-1 — спорт, драма

Скрин з сайту кінотеатру MultiplexСкрин з сайту кінотеатру Multiplex

Миколаївська обласна філармонія

 

2 серпня, субота, 14:00концерт «В єдності — наша сила»

«Відчуйте силу музики, яка об'єднує серця! Інструментальний квінтет талановитих музикантів дарує подорож крізь традиції та сучасність — від українських мелодій до європейської класики», — йдеться у повідомленні.

Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна

Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».

6 серпня, середа, 18:00 концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки», під назвою «Літо, друзі і пісні»

Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25

 

Книгарня «Є» Миколаїв

 

2 серпня, субота, 17:00презентація з Наталею Бурянчик: веселі читання та зарядка від Мані й Кабані

«Приготуйтеся до незабутньої події! Запрошуємо на презентацію, де ви поринете у світ незвичайної дружби та веселих пригод. Це історія про прудку чорну кішку Маню та поросятка-вегетаріанця Кабаню. Їхня дружба почалася на сільському подвір’ї, коли Маня допомогла Кабані перемогти у поросячих перегонах. Відтоді вони стали нерозлийвода, підтримуючи одне одного та навчаючи сміливості й відкритості. Маня переконалася, що поросятка — чудові друзі, а Кабаня тепер точно знає: чорні кішки приносять удачу!», — йдеться в анонсі.

Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.

Фото: книгарня «Є» МиколаївФото: книгарня «Є» Миколаїв

 

Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців. 

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