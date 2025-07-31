Афіша тижня: що цікавого відбудеться у Миколаєві
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- Марія Хаміцевич
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16:00, 31 липня, 2025
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Цього тижня в Миколаєві заплановано низку подій — від показів фільмів до музичних виступів. «МикВісті» підготували підбірку заходів, які можуть зацікавити містян.
ДОФ
1 серпня, пʼятниця, 19:30 — супер-вечірка 90-2000х від RADIOSTARS
«Оновлена програма та улюблені хіти! Coco Jambo, Macarena, It’s my Life, Everybody, I Like to Move It, а також ВВ, Океан Ельзи, Скрябін, Бумбокс і ще багато всього що ви так любите», — йдеться в анонсі.
Також на заході працюватиме фудкорт із різноманітною їжею. Квитки можна придбати тут.
Кінотеатр Multiplex
Афіша 1-6 серпня
Світ Юрського періоду: Відродження — пригоди, фантастика, екшн, фентезі
Як приборкати дракона — пригоди, сімейний, фентезі
Руда Соня — екшн, бойовик, фентезі, трилер, драма
Фантастична 4: Перші кроки — фентезі, екшн
Поганці 2 — пригоди, анімація, комедія
Голий пістолет — комедія, екшн
Поверни її мені — жахи, трилер
Супермен — пригоди, екшн
Формула-1 — спорт, драма
Миколаївська обласна філармонія
2 серпня, субота, 14:00 — концерт «В єдності — наша сила»
«Відчуйте силу музики, яка об'єднує серця! Інструментальний квінтет талановитих музикантів дарує подорож крізь традиції та сучасність — від українських мелодій до європейської класики», — йдеться у повідомленні.
Адреса: Миколаївський обласний художній музей ім. В.В. Верещагіна
Квитки можна придбати на сайті «Хочу Білет».
6 серпня, середа, 18:00 — концерт ансамблю української пісні «Вільні козаки», під назвою «Літо, друзі і пісні»
Адреса: Літній театральний майданчик Миколаївського академічного художнього драматичного театру, вул. Адміральська, 25
Книгарня «Є» Миколаїв
2 серпня, субота, 17:00 — презентація з Наталею Бурянчик: веселі читання та зарядка від Мані й Кабані
«Приготуйтеся до незабутньої події! Запрошуємо на презентацію, де ви поринете у світ незвичайної дружби та веселих пригод. Це історія про прудку чорну кішку Маню та поросятка-вегетаріанця Кабаню. Їхня дружба почалася на сільському подвір’ї, коли Маня допомогла Кабані перемогти у поросячих перегонах. Відтоді вони стали нерозлийвода, підтримуючи одне одного та навчаючи сміливості й відкритості. Маня переконалася, що поросятка — чудові друзі, а Кабаня тепер точно знає: чорні кішки приносять удачу!», — йдеться в анонсі.
Адреса: вул. Спаська, 50/3 (вхід з вул. Соборна). Вхід вільний.
Ви також плануєте заходи у Миколаєві? Повідомте про них нам на електронну пошту nikvesti.com@gmail.com, щоб про них дізнались якомога більше миколаївців.
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