У Данії скасують податок на книги, щоб люди більше читали

Уряд Данії планує скасувати податок на додану вартість (ПДВ) у розмірі 25% на книги.

Про це повідомляє The New York Times.

Це має здешевити книги, що своєю чергою може допомогти у боротьбі зі зростаючою «кризою читання» в країні, особливо серед молоді.

Податок на книги у Данії є одним із найвищих у Європі. Інші скандинавські країни, включаючи Фінляндію, Швецію та Норвегію, знизили або повністю скасували податок на книги. Витрати на скасування податку має покрити очікуваний профіцит бюджету у розмірі 51 мільйон доларів.

У країні знизився рівень читання серед учнів. Майже 25% з них вважають «слабкими» читачами – тим, кому важко читати між рядків або читати критично, показало опитування 2021 року.

Данські видавці, автори та продавці книг схвалили нову ініціативу та заявили, що вона заохочуватиме більше інвестицій у нову літературу.

Нагадаємо, мережа супермаркетів «Сільпо» запустила всеукраїнську акцію «Книжковий русайклінг». Ініціатори закликають приносити російськомовні книги будь-якого жанру та стану, щоб відправити їх на переробку.

