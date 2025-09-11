Фестиваль You&EU: в Українсько-данському молодіжному домі у Миколаєві пройде святкування Дня міста
-
- Ірина Олехнович
-
•
-
14:28, 11 вересня, 2025
-
13 вересня в Молодіжному домі відбудеться фестиваль You&EU, присвячений Європейському Союзу та культурному діалогу між молоддю. Подія стане частиною святкування Дня міста Миколаєва.
На відвідувачів чекають:
- фотовиставка історій «EuroMoments: історії за кадром» під відкритим небом
- лекції «Подорож у світ ЄС: від ідеї до сьогодення» від Анни Соловйової та презентація «Програми відновлення Миколаєва за підтримки Королівства Данія у період 2025-2028 років» від Якоба Торільда Хансена
- кінопоказ документальної стрічки «Мʼяка сила. Зрушити Європу», режисерки Надії Миколаєнко
- презентація фоторобіт учасників фотокросу «Місто під іншим кутом»
- музика, а також простір для відпочинку та спілкування
Фестиваль — це також і можливість відсвяткувати День міста по-новому: через знайомство з історіями, досвід культурного діалогу та спільнотворення. Це нагода дізнатися більше про майбутнє України в ЄС, поділитися власними спогадами та провести час у теплій і неформальній атмосфері.
— Ми хочемо, щоб молодь і всі жителі міста відчули, що Європа ближча, ніж здається, саме у День коли ми вітаємо Миколаїв. Цей фестиваль стане простором для натхнення, знайомств і нових ідей, які допомагають розвивати наше місто і формувати спільне європейське майбутнє, — зазначає Дар’я Фрич-Алчіна, менеджерка Молодіжного дому в Миколаєві.
Фестиваль розпочнеться о 14:00 в Українсько-данському молодіжному домі у Миколаєві за адресою вул. Шевченка, 59. Вхід вільний.
Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів «Родина для кожної дитини».
Останні новини про: Культура
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.