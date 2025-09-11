Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Фестиваль You&EU: в Українсько-данському молодіжному домі у Миколаєві пройде святкування Дня міста

13 вересня в Молодіжному домі відбудеться фестиваль You&EU, присвячений Європейському Союзу та культурному діалогу між молоддю. Подія стане частиною святкування Дня міста Миколаєва. 

Фестиваль You&EU у Миколаєві. Фото надане організаторамиФестиваль You&EU у Миколаєві. Фото надане організаторами

На відвідувачів чекають: 

  • фотовиставка історій «EuroMoments: історії за кадром» під відкритим небом 
  • лекції «Подорож у світ ЄС: від ідеї до сьогодення» від Анни Соловйової та презентація «Програми відновлення Миколаєва за підтримки Королівства Данія у період 2025-2028 років» від Якоба Торільда Хансена 
  • кінопоказ документальної стрічки «Мʼяка сила. Зрушити Європу», режисерки Надії Миколаєнко 
  • презентація фоторобіт учасників фотокросу «Місто під іншим кутом» 
  • музика, а також простір для відпочинку та спілкування 

Фестиваль — це також і можливість відсвяткувати День міста по-новому: через знайомство з історіями, досвід культурного діалогу та спільнотворення. Це нагода дізнатися більше про майбутнє України в ЄС, поділитися власними спогадами та провести час у теплій і неформальній атмосфері. 

— Ми хочемо, щоб молодь і всі жителі міста відчули, що Європа ближча, ніж здається, саме у День коли ми вітаємо Миколаїв. Цей фестиваль стане простором для натхнення, знайомств і нових ідей, які допомагають розвивати наше місто і формувати спільне європейське майбутнє, — зазначає Дар’я Фрич-Алчіна, менеджерка Молодіжного дому в Миколаєві. 

Фестиваль розпочнеться о 14:00 в Українсько-данському молодіжному домі у Миколаєві за адресою вул. Шевченка, 59. Вхід вільний.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів «Родина для кожної дитини».

