Первомайськ відсвяткував 349-річчя: громада нагородила кращих мешканців до Дня міста

Напередодні, 19 вересня, у великій залі Центру культури і дозвілля імені Є. Зарницької відбулося святкування Дня міста Первомайськ. Місту виповнилося 349 років.

Про це повідомив Виконавчий комітет Первомайської міської ради.

Так, до громади зі словами вітання звернувся міський голова Олег Демченко. Він подякував захисникам і захисницям України, підкресливши, що саме завдяки їхній мужності та самопожертві Первомайськ може розвиватися навіть у часи війни. У рамках урочистостей міський голова вручив ключі від автомобілів для потреб військових.

Після цього відбулося нагородження кращих представників різних сфер: працівників підприємств, правоохоронців, підприємців, громадських діячів та військовослужбовців. Вони отримали Подяки та Почесні грамоти Виконавчого комітету, а також цінні подарунки за професіоналізм і вагомий внесок у розвиток громади.

Особливим етапом святкування стало присвоєння звання «Почесний громадянин міста Первомайська». У 2025 році його отримав Герой України, військовослужбовець Ігор Кондратевич – учасник визвольних боїв на півдні країни.

Також під час урочистостей відзначили переможців шкільних конкурсів, конкурсу «Чисте місто» та вручили ордери на нові квартири.

З вітальним словом до громади звернувся начальник Первомайської районної військової адміністрації Сергій Саковський. Він побажав місту розвитку й процвітання, а також вручив міському голові вітальний лист і квіти.

Кульмінацією святкування стало нагородження самого Олега Демченка почесними медалями.

